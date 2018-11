Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - Jetzt wird Bram Schot also doch zum richtigen Chef: Der 57-jährige Niederländer hat in den vergangenen Monaten den Autobauer Audi als Interims-Chef geführt. Am kommenden Donnerstag will ihn der Audi-Aufsichtsrat nun zum dauerhaften Vorstandsvorsitzenden bestellen, wie mehrere Konzerninsider der Süddeutsche Zeitung bestätigten. Die Ernennung war nicht vorgesehen vom Aufsichtsrat rund um Volkswagen-Chef Herbert Diess: Eigentlich sollte der BMW-Manager Markus Duesmann den Audi-Posten übernehmen. Doch BMW gibt seinen Manager aus Wettbewerbsgründen weiterhin nicht frei; damit ist Duesmann bis Herbst 2020 gesperrt. (SZ S. 25)

ALLIANZ - Allianz-Chef Oliver Bäte stellt Ende der Woche seine Strategie für die nächsten Jahre vor. Er will in China expandieren, ein digitaleres Unternehmen und radikal vereinfachte Produkte - auch aus Furcht vor neuen Gegnern wie Amazon. Doch das gefällt nicht jedem, in der Belegschaft rumort es. (Handelsblatt S. 30)

BASF - Der weltgrößte Chemiekonzern will sich stärker auf Geschäft mit Elektroautos konzentrieren. "Batteriematerialien für Elektromobilität sind ein riesiger Chemiemarkt, der im Moment entsteht", sagte der Vorstandsvorsitzende der BASF, Martin Brudermüller, dem Tagesspiegel. "Da wollen wir ein wesentlicher Spieler werden." Das Geschäft sei indes "sehr kapitalintensiv, da müssen wir viel Geld in die Hand nehmen". Um die erforderlichen Mittel zu generieren, soll die Gas- und Ölfördertochter Wintershall an die Börse gebracht und das Geschäft mit Bauchemie verkauft werden. (Tagesspiegel)

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn braucht Milliarden. Noch während der Aufsichtsrat in der vergangenen Woche mit dem Bahn-Vorstand über Maßnahmen gegen Verspätungen im Bahnverkehr und die roten Zahlen im Gütertransport diskutierte, wurden deshalb Forderungen der Oppositionsparteien FDP und Grüne laut, die Bahn müsse zur Finanzierung ihrer Pläne auch Tafelsilber verkaufen. Würde sich die Deutsche Bahn von der Auslandstochter Arriva und dem Logistikkonzern Schenker trennen, fiele zwar die Hälfte des Konzernumsatzes von 42 Milliarden Euro weg. Dafür könnte ein Komplettverkauf aber bis zu 15 Milliarden Euro in die Kasse spülen. (Handelsblatt S. 24)

RODENSTOCK - Der Brillenkonzern Rodenstock hat die Krise längst hinter sich gelassen und will die Optiker nun zu Gesundheitsdienstleistern machen. Diese sollen mit Rodenstock-Geräten zum Beispiel den Augenhintergrund untersuchen und so helfen, etwa Grünen Star zu entdecken. (Handelsblatt S. 20)

K+S - Wieder trennt sich der Bergbaukonzern K+S nach Informationen der FAZ von einer Person aus dem Management und das nach kurzer Zeit. Die im Januar angetretene Kommunikationsleiterin Frauke Riva ist schon wieder von ihren Aufgaben entbunden. (FAZ S. 18)

CREDIT AGRICOLE - Das zweitgrößte Geldhaus Frankreichs, Credit Agricole, sucht Partner in Deutschland. Es will expandieren, statt Geld an Aktionäre auszuschütten. Vorstandschef Philippe Brassac setzt sich ehrgeizige Ziele. (FAZ S. 19)

MERCK & CO - US-Verbraucher geben viel Geld für Medikamente aus und subventionieren damit die Gesundheitssysteme anderer Länder, sagte der Chef des US-Pharmakonzerns Merck & Co, Ken Frazier, in einem Interview. In diesem Punkt stimmt der eigentliche Kritiker von Donald Trump dem US-Präsidenten zu. (Handelsblatt S. 16)

KADEWE - Der thailändische Eigentümer der KaDeWe-Gruppe, Tos Chirathivat, plant neue Standorte seines Kaufhauskonzerns in Düsseldorf und Wien. Details des Vorhabens wolle er Ende des Monats mit Rene Benko, dem Minderheitseigentümer bei der KaDeWe-Gruppe, besprechen, sagte Tos in Bangkok dem Handelsblatt. "Herr Benko hat bereits die Gebäude, jetzt reden wir darüber, wie wir weiter vorgehen." (Handelsblatt S. 52)

