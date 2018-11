Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRUNDSTEUER - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Grundsteuer künftig für jede Wohnung individuell berechnen. Das soll nach Bild-Informationen die derzeitige Berechnung der Steuer je Immobilie ablösen. Grundlage sollen demnach Fläche und Alter der Immobilie sowie die Höhe der Miete sein. Für Wohnungen mit hoher Miete bedeute das eine steigende Steuerbelastung, berichtet Bild weiter. Bei selbstgenutzten Immobilien solle die Höhe der Steuer anhand der Wohngeldtabelle ermittelt werden, berichtet Bild. Diese Idee will Scholz Mitte der Woche den Bundesländern vorstellen. Ein solches Verfahren wäre kompliziert, könne aber für mehr Gerechtigkeit sorgen und Anreize für günstigere Mietpreise schaffen, heißt es in SPD-Kreisen. Allerdings: Da Vermieter die Grundsteuer häufig auf die Miete umlegen, könnte das Verfahren vor allem in Großstädten Wohnen noch teurer machen. (Bild-Zeitung S. 1)

REFORMEN - Im Kampf um den CDU-Parteivorsitz kritisiert Gesundheitsminister Jens Spahn den mangelnden Reformwillen in Deutschland. "Wir brauchen ein Signal für Veränderungen und Reformen. Deutschland hat es sich zu bequem eingerichtet, wir denken, leben und handeln viel zu gegenwartsbezogen", sagte der CDU-Politiker im Interview mit dem Handelsblatt. Diese Einstellung sei gefährlich, weil "sich die Welt um uns herum in atemberaubendem Tempo verändert". Viele Menschen glaubten deshalb nicht mehr an das alte bundesrepublikanische Versprechen, dass es der nächsten Generation besser gehen sollte. Neben der Digitalisierung sieht Spahn Europa als wichtiges Zukunftsthema. "Wir brauchen Innovationen auf europäischer Ebene. Ein Stanford für Europa, das Künstliche Intelligenz, die Blockchain-Technologie oder Big Data erforscht und weiterentwickelt", sagte Spahn. Bei der Finanzierung solcher Investitionen müsse sich Deutschland mehr einbringen. (Handelsblatt S. 8)

KOHLEKOMMISSION - Die Kohlekommission muss nachsitzen. Der Unmut ist groß. Die Vorsitzenden bemühen sich um Schadensbegrenzung. Die Kommission wird sich in den kommenden Wochen außerdem noch mit der Frage befassen, wie die Abschaltung von Kohlekraftwerken organisiert und zeitlich gestreckt werden soll. Dabei zeichnet sich ab, dass die ostdeutschen Länder bis 2022 möglichst verschont werden sollen. Erst im Zeitfenster bis 2030 könne man daran denken, auch in der Lausitz oder im Mitteldeutschen Revier Kraftwerke vorzeitig abzuschalten, hieß es aus Verhandlungskreisen. In einem ersten Schritt könnte man Auktionsmodelle anbieten: Je früher ein Betreiber sein Kraftwerk vom Netz nimmt, desto höher die Ausgleichszahlung. Diese Lösung komme in erster Linie für Steinkohlekraftwerke in Betracht. (Handelsblatt S. 13)

BREXIT - Die britische Regierung will im Unterhaus eine überparteiliche Koalition für den Brexit-Deal schmieden. "Jeder Abgeordnete, egal ob Tory, Labour, schottischer Nationalist oder Liberaldemokrat, muss an das nationale Interesse denken", sagte der britische Kabinettschef David Lidington dem Handelsblatt. "Wie die Mehrheit sich am Ende zusammensetzt, werden wir sehen." (Handelsblatt S. 4)

5G - FDP-Chef Christian Lindner wirft der Bundesregierung Versagen beim Ausbau des Mobilfunknetzes nach dem neuen 5G-Standard vor. "Für Deutschland wäre es eine Katastrophe, wenn die 5G-Frequenzvergabe sich weiter verzögern oder gar scheitern würde", schreibt Lindner gemeinsam mit Frank Sitta, dem stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion, in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. (Handelsblatt S. 48)

IMPLANTATE - In Deutschland werden immer mehr Menschen durch gefährliche Implantate und Prothesen verletzt oder getötet. Die Zahl der nachgewiesenen Probleme mit Medizinprodukten war 2017 so hoch wie nie zuvor, die Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Entscheidende Informationen halten die Behörden unter Verschluss. Das zeigen Recherchen der Süddeutschen Zeitung, des Internationalen Konsortiums für Investigative Journalisten (ICIJ) sowie von rund 60 Medienpartnern, darunter NDR und WDR. Sie werden unter dem Titel "Implant Files" weltweit veröffentlicht. (SZ S. 1)

RÜSTUNG - Deutschland und Frankreich planen gemeinsame Rüstungsprogramme. Bei Kampfflugzeugen soll Frankreich eine Führungsrolle übernehmen, bei Panzern Deutschland. Damit steuert die Branche auf ihren wohl größten Umbruch zu. Es geht um Aufträge in dreistelliger Milliardenhöhe. (Handelsblatt S. 10)

BANGLADESCH - Bangladesch wirft die Kontrolleure raus. Westliche Modefirmen haben die Fabriken sicherer gemacht. Doch jetzt verweist die Regierung die Prüfer des Landes. Es droht der Rückfall in alte Zeiten. (Handelsblatt S. 18)

PLASTIKMÜLL - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will eine neue Selbstverpflichtung des Handels zur Reduzierung von Plastikmüll. Nach Informationen der Zeitungen der Funke Mediengruppe sollen Vertreter des Handel, der Hersteller sowie von Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden schon in der kommenden Woche zu entsprechenden Gesprächen eingeladen werden. Schulze will über Möglichkeiten sprechen, Verpackungen zu vermeiden. Unter anderem soll es um unnötige Plastikverpackungen von Obst und Gemüse gehen, für die es Alternativen wie Laser-Kennzeichnungen oder Mehrweg-Obstnetze gibt. Vorbild ist eine Vereinbarung des Handels und des Umweltministeriums von 2016, nach der Plastiktragetüten nicht mehr kostenlos abgegeben werden. (Funke Mediengruppe)

