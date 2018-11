Zuletzt gab es von Aixtron eine erfreuliche Meldung: Und zwar erhielt das Unternehmen einen Auftrag aus China (Kunde ist demnach die InnoScience Technology Co. Ltd.) zur Lieferung von einigen "AIX G5+ C MOCVD-Anlagen". Aixtron teilte dazu mit, dass alle eigenen Anlagen-Cluster "mit einer 5×200 mm Konfiguration ausgestattet" sind. Die Auslieferung soll bis zum 2. Quartal 2019 erfolgen. Man freue sich natürlich, dass sich der chinesische Kunde für diese Anlage entschieden habe, so hieß es von Aixtron ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...