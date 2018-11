Siemens Healthineers teilte mit: Am Montag, 26. November 2018, beginnt ein Aktienrückkauf-Programm. Das lässt natürlich aufhorchen. Um welche Volumina geht es da, und in welchem Zeitraum? Dazu teilte Siemens Healthineers mit: Das Programm soll bis spätestens zum 25. Januar 2019 laufen. Es geht da allerdings um keine riesigen Summen, in Relation zur Marktkapitalisierung: Das Volumen soll bei maximal 45 Mio. Euro liegen. Das ist angesichts einer Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers von ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...