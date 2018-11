Die Bundesnetzagentur berät über die Vergaberegeln für den neuen Mobilfunkstandard 5G, außerdem kommen die Daten zum Geschäftsklima. Was heute sonst noch wichtig wird.

Mit einer besinnlichen Adventszeit dürfen Anleger an der Börse nicht rechnen. In der zurückliegenden Woche hat der Dax 1,3 Prozent eingebüßt - es war der zweite Wochenverlust in Folge. An der New Yorker Wall Street verlor der Leitindex Dow Jones auf Wochensicht sogar 4,4 Prozent.

Unruhe an den Börsen dürften weiterhin die Brexit-Turbulenzen, der Streit über den italienischen Haushalt und der Zollkonflikt zwischen den USA und China hervorrufen. In Deutschland beobachten Anleger zudem die Beratungen der Bundesnetzagentur über die neuen mobilen Internetstandards 5G und erwarten gespannt die Veröffentlichung neuer Konjunkturdaten des Ifo-Instituts in München.

Darüber hinaus wirft das Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer seine Schatten voraus. Eine umfassende Lösung für den Zollstreit sei im Rahmen des G20-Gipfels allerdings unrealistisch, sagt Robert Greil, Chef-Anlagestratege der Privatbank Merck Finck. "Zumindest aber sollte die in den Raum gestellte Ausweitung der US-Zölle auf alle chinesischen Importe vom Tisch kommen. Sonst droht den Börsen noch mehr Ungemach."

Vorbörslich notierte der deutsche Leitindex am Montagmorgen dennoch mit einem leichten Plus von etwa 0,4 Prozent.

1 - Vorgaben aus den USA

Der Dow Jones und der Nasdaq haben in der vergangenen Handelswoche deutlich nachgegeben. Für beide Indizes war es der größte Verlust seit März. Zum Wochenschluss haben fallende Ölpreise den US-Börsen Kursverluste eingebrockt. Vor allem Aktien von Energiefirmen gerieten unter Druck. Zudem drückte der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China die Stimmung der Anleger.

"Wenn wir Klarheit zu irgendeinem dieser Themen bekommen,- Ölpreise, Handelskrieg mit China und der geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed -, könnte uns das ein Stück weit dahin bringen, dass Investoren sich wieder in den Markt zurückwagen", sagte Meil Massa, Händler beim Vermögensverwalter Maulife Asset ...

