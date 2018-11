Auf eine moderate Erholung stehen die Vorzeichen für den deutschen Aktienmarkt am Montag. Steigende Kurse an Asiens Börsen lassen auch für den Dax im frühen Handel Gewinne erwarten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,46 Prozent auf 11 244 Punkten etwas fester.

In der vergangenen Woche war der Leitindex vorübergehend noch auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. "Alles in allem bleibt die Zuversicht am Markt extrem fragil", sagte Analyst Stephen Innes vom Broker Oanda am Morgen. Denn angesichts der sich eintrübenden konjunkturellen Aussichten berge das bevorstehende Treffen zwischen den USA und China große Risiken.

Wie es um die Stimmung in den deutschen Unternehmen bestellt ist, dafür liefert am Vormittag der Ifo-Geschäftsklimaindex im November Hinweise. Im Oktober hatte sich die Stimmung in der Wirtschaft bereits eingetrübt.

Derweil hat die die Europäische Union am Wochenende das Brexit-Paket mit Großbritannien gebilligt. Allerdings dürfte der Ratifizierungsprozess schwierig werden, denn im britischen Parlament ist keine Mehrheit für den Vertrag in Sicht./bek/fba

ISIN DE0008469008

AXC0042 2018-11-26/07:26