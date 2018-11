Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich nach oben geht es an den Aktienmärkten in Asien zu Beginn der neuen Woche. Teilnehmer sprechen von einer Erholung nach den teils heftigen Abgaben am Freitag, als es vor allem in Schanghai deutlich nach unten gegangen war. Der Schanghai-Composite bleibt allerdings angeschlagen und kann zwischenzeitlich deutlichere Gewinne nicht verteidigen. Der Index legt noch um 0,1 Prozent auf 2.581 Punkte zu. Deutlicher fällt das Plus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index um 1,6 Prozent aufwärts geht.

In Tokio klettert der Nikkei-225 nach dem verlängerten Wochenende, am Freitag fand wegen eines Feiertages kein Handel statt, um 0,7 Prozent auf 21.798 Punkte. Hier sind es vor allem Aktien aus dem Einzelhandels-Sektor, die den Markt nach oben führen, heißt es von einem Teilnehmer.

Dagegen fällt die Börse in Sydney mit einem Abschlag von 0,8 Prozent etwas aus der Reihe. Hier stehen nach dem Einbruch der Ölpreise am Freitag vor allem Öl- und Energiewerte unter Abgabedruck. WTI war um 7,7 Prozent und Brent um 6,1 Prozent eingebrochen, ausgelöst durch die Sorgen vor einem Überangebot an US-Öl sowie einem festen US-Dollar. Dazu kamen Bedenken, ob die Opec im Dezember tatsächlich eine Fördermengensenkung vornehmen wird. Am Montag können die Ölpreise einen kleinen Teil der Verluste wieder aufholen. Ein Barrel der US-Sorte WTI legt um 1,0 Prozent auf 50,92 Dollar zu, für Brent geht es um 1,5 Prozent auf 59,69 Dollar nach oben.

In Sydney verlieren Oil Search 4,2 Prozent, Rio Tinto geben um 3,5 Prozent nach und für die Papiere von BHP Billiton geht es um 3,5 Prozent abwärts. Der Energie-Sektor verliert 2 Prozent. Auch in China und Japan stehen die Ölwerte teils deutlicher unter Druck. So verlieren die Papiere von Inpex in Tokio 2,7 Prozent.

Technologiewerte mit Erholung

In Taiwan und Südkorea sorgen die Kursgewinne bei den Technologiewerten für eine positive Tendenz. Der Kospi steigt um 1,1 Prozent und für den Taiex geht es um 1,0 Prozent nach oben. Händler sprechen allerdings nur von einer technischen Erholung, nachdem es an beiden Börsen zuletzt vier Handelstage in Folge nach unten gegangen war. Die Sorgen bezüglich der weiteren Entwicklung des Tech-Sektors seien damit keineswegs gebannt, so ein Beobachter. Vor allem Befürchtungen um einen sinkenden iPhone-Absatz im wichtigen vierten Quartal bei Apple und die Sorgen um das weitere Wachstumspotenzial des Sektors hatten zuletzt zu teils kräftigen Abgaben geführt.

Dazu kommt der weiter schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Einem Bericht des Wall Street Journal vom Freitag zufolge haben die USA versucht, ihre ausländischen Verbündeten davon zu überzeugen, die Telekommunikationsprodukte des chinesischen Konzerns Huawei wegen Sicherheitsbedenken nicht zu verwenden. In der Folge standen chinesische Technologiewerte am Freitag unter Abgabedruck.

Und die Skepsis besteht auch zu Wochenbeginn weiter. Für die Aktie von Foxconn geht es in Schanghai nach dem 5-prozentigen Einbruch am Freitag um weitere 1,7 Prozent nach unten. ZTE gewinnen dagegen 2,9 Prozent und holen damit ihr Minus vom Wochenausklang fast komplett wieder auf. In Hongkong gewinnen die Aktien von Index-Schwergewicht Tencent 2,0 Prozent.

In Tokio steigen die Konsumwerte. Für die Aktien des Möbel-Einzelhändlers Nitori geht es um 2,6 Prozent aufwärts, die Titel der Brauerei Kirin verbessern sich um 1,5 Prozent und für die Papiere des Einzelhändlers FamilyMart geht es um 5,8 Prozent vorwärts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.671,60 -0,78% -6,49% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.798,34 +0,70% -4,25% 07:00 Kospi (Seoul) 2.079,82 +1,09% -15,71% 07:00 Schanghai-Comp. 2.581,48 +0,08% -21,96% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.345,16 +1,61% -13,39% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.078,01 +0,84% -10,30% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.690,52 -0,32% -5,62% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1346 +0,1% 1,1336 1,1373 -5,6% EUR/JPY 128,47 +0,4% 127,99 128,35 -5,0% EUR/GBP 0,8853 +0,1% 0,8842 0,8858 -0,4% GBP/USD 1,2817 -0,0% 1,2821 1,2839 -5,2% USD/JPY 113,22 +0,3% 112,91 112,87 +0,6% USD/CNH 6,9381 -0,1% 6,9458 6,9417 +6,5% USD/HKD 7,8252 -0,0% 7,8263 7,8271 +0,2% AUD/USD 0,7250 +0,2% 0,7235 0,7236 -7,3% NZD/USD 0,6793 +0,4% 0,6766 0,6799 -4,3% Bitcoin BTC/USD 4.033,64 -1,2% 4.081,43 4.320,53 -70,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,92 50,42 +1,0% 0,50 -11,8% Brent/ICE 59,69 58,80 +1,5% 0,89 -5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,95 1.223,19 +0,2% +2,76 -5,9% Silber (Spot) 14,36 14,29 +0,5% +0,07 -15,2% Platin (Spot) 846,45 843,50 +0,3% +2,95 -8,9% Kupfer-Future 2,76 2,77 -0,2% -0,01 -17,6% ===

November 26, 2018

