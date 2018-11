The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2RSD40 SAP IR.US FI 18-25FLR BD00 BON USD N

CA XFRA DE000BLB6Y78 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2YL6 UC-HVB 18/21 DL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB122B5 LBBW STUFENZINS 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122C3 LBBW STUFENZINS 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122D1 LBBW STUFENZINS 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122E9 LBBW STUFENZINS 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122F6 LBBW STUFENZINS 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12296 LBBW STUFENZINS 18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122G4 LBBW STUFENZINS 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122H2 LBBW STUFENZINS 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122J8 LBBW STUFENZINS 18/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122N0 LBBW STUFENZINS 18/32 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0R37 NORDLB 3 PH.BD. 42/18 BD01 BON EUR N

CA D86 XFRA AU000000DAV3 DAVENPORT RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA EFO XFRA BMG2111B1422 CN BEST GR.HLDG HD -,10 EQ00 EQU EUR N

CA 4G9 XFRA CA36150R1029 GBLT CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 0UF XFRA CA6871561099 ORONOVA ENERGY INC. EQ00 EQU EUR N

CA 0QN XFRA US03990B1017 ARES MNGMT CORP.CL.A EQ00 EQU EUR N