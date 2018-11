FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WZFA XFRA LU0220663669 APO MEDICAL OPPORTUNIT. R

XFRA DE000HSH4PJ3 HSH NORDBANK FZIXL1 14/24

DW2 XFRA VG2506391011 DESWELL INDS INC. DL-,01

UEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01

AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25

7SW1 XFRA DE000A2ATC31 SWISS LIFE LIVING+WORKING

KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1

JNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1

IVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01

G3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC.

HCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01

CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC.

BG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01

4FZ XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V.

4HQ XFRA KYG9431R1039 WANT WANT CH.HLDGS DL-,02

YM9A XFRA CNE1000003R8 MAANSHAN IRON STEEL H YC1

GC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP.

CZA XFRA AU000000CUL4 CULLEN RES

XFRA DE000HSH6H78 HSH NORDBANK MZC 14 16/19

0TW XFRA KYG8879M1050 TIME WATCH INVESTMENTS

0YU XFRA US98850P1093 YUM CHINA HLDGS DL-,01

XFRA DE000HSH6KA8 HSH NORDBANK MZC 6 17/19

5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01

TM3 XFRA IT0000084027 ASTM S.P.A.

H221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01

4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V

5NVA XFRA MHY621591434 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001