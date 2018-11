25. November 2018 - 23:35 Uhr - Nach einer der verlustreichsten Wochen, die der Bitcoin in den letzten Jahren hatte, sollte allen klar sein: best und worst case, alles ist möglich. - Der Blick auf den logarithmischen 1-Wochen-Chart des Bitcoins links beschreibt auch ohne viele Worte das volle Ausmaß der Preisentwicklung des Bitcoins in der abgelaufenen Woche. Das Wedge ist eindrucksvoll nach unten ausgebrochen und erreichte im Tief in der Samstag Nacht einen Wert von 3.475 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...