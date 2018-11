Die britische Investmentbank Barclays hat Allianz SE von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 210 auf 225 Euro angehoben. Bei dem Versicherer gehöre die Phase der Portfolio- und Kapitaloptimierung mittlerweile der Vergangenheit an, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Montag vorliegenden Studie. Von nun an könne der Konzern seien operative Schlagkraft erhöhen. Davon zeuge bereits unter anderem die Beschleunigung der internen Wachstumsraten./la/jha/

Datum der Analyse: 26.11.2018

ISIN DE0008404005

AXC0052 2018-11-26/07:51