Deutschlands größter Chipkonzern steuert ein Rekordjahr an. Nach dem Rekordjahr 2017/18 plant INFINEON im angelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 (30. September) neue Bestwerte in Umsatz und Ergebnis. Der Vorstand rechnet im Mittel mit einem Erlöszuwachs von 11 % und einer operativen Rendite von 18 %. Das entspräche einem erwarteten Konzernumsatz von 8,44 Mrd. € und einem Ergebnis der operativen Geschäftseinheiten von 1,52 Mrd. €. Im zurückliegenden Berichtsturnus steigerte Deutschlands größter Chipkonzern den Umsatz um 8 % auf 7,5 Mrd. € und das Segmentergebnis überproportional um 12 % auf 1,35 Mrd. €. Damit übertraf das Unternehmen die eigenen Erwartungen und die Analystenschätzungen. Mit dem Ausblick für 2019 signalisiert INFINEON, Kurs halten zu wollen trotz der gewachsenen globalen Konjunkturrisiken wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Auch der derzeitige Absatzabschwung der deutschen Autobranche trifft INFINEON nicht so stark, dass darunter das Geschäft spürbar leidet. Auf der Jahrespressekonferenz führte Vorstandschef Reinhard Ploss die Elektromobilität als Wachstumstreiber an: Wir fahren die Fertigung von Produkten für elektrische Antriebe derzeit sehr schnell hoch, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, erklärte er. Die Vorleistungen dafür dämpfen aber zunächst das Ergebnis des größten Konzernbereichs Automotive, der für 43 % des Umsatzes steht. Die operative Marge der Sparte, die infolgedessen im vergangenen Geschäftsjahr auf 14,2 (i.V. 15,9) % absackte, soll im laufenden Turnus zumindest nicht weiter fallen. Ploss ist überzeugt davon, dass die Nachfrage hoch bleibt. INFINEON beliefert die Autoindustrie unter anderem mit Leistungshalbleitern für Sensortechnik. Ladestationen für verschiedene industrielle und konsumtive Anwendungen sind ein weiterer Erlöstreiber. Das Geschäftsfeld Power Management & Multimarket steuerte 2017/18 den größtenTeil zum operativen Konzernergebnis bei. Die Sparte steigerte das Ergebnis überproportional um ein Viertel auf 532 Mio. €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Termin-Börse Nr. 47 vom 24.11.2018.



