Maricann Group Inc.: Wayland Group expandiert ins Vereinigten Königreichs DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Expansion Maricann Group Inc.: Wayland Group expandiert ins Vereinigten Königreichs 26.11.2018 / 07:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wayland Group expandiert ins Vereinigten Königreichs TORONTO, ONTARIO, 26. November 2018 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen") gibt den Abschluss eines Akquisitionsabkommens für 51 % der im Vereinigten Königreich ansässigen Theros Pharma Ltd. ("Theros") bekannt. Theros ist ein junges Unternehmen, das für Patienten mit einem Rezept für medizinischen Cannabis erfolgreich Cannabis in das Vereinigte Königreich importiert hat. Diese Transaktion stärkt Waylands globale Wachstumsstrategie und wird dem Unternehmen für den Verkauf und Vertrieb ihrer Produkte Zugang zum Markt im Vereinigten Königreich geben. Die jüngste Gesetzgebung im Vereinigten Königreich erlaubt jetzt die Verschreibung von Cannabis durch einen Facharzt für den Erwerb in einer regulären Apotheke. Der Zugang zu diesem aufstrebenden Markt ist ein wichtiges strategisches Element in Waylands globaler Plattform. Auf diesem Markt besteht zur Gewährleistung der Patientenversorgung ein staatlicher Krankenversicherungsschutz für medizinischen Cannabis. "Wir sind stolz darauf, jetzt im Vereinigten Königreich mit Theros an der Verbesserung der Lebensqualität durch Cannabis zusammenzuarbeiten. Theros' engagiertes Experten- und Anwaltsteam, das wesentlich zur Cannabislegalisierung im Vereinigten Königreich beigetragen hat, wird mit Wayland daran arbeiten, Patienten den Zugang zu Cannabis zu ermöglichen und sich weiter für die personenbezogene Medizin einsetzen," sagte Waylands Chief Executive Officer, Ben Ward. "Ich bin sehr zufrieden damit, dass Theros mit Wayland zusammenarbeiten wird, um medizinischen Cannabis von hoher Qualität in das Vereinigte Königreich zu bringen. Ich hoffe, dieses Angebot wird im Vereinigten Königreich vielen Tausenden von Menschen, die eine Gelegenheit zur Anwendung dieses Medikaments verdienen, dabei helfen, viele ihrer Krankheitssymptome zu lindern," sagte Hannah Deacon, die Mutter von Alfie Dingley der die erste Lizenz für medizinischen Cannabis im Vereinigten Königreich erhielt. Professor Mike Barnes, Neurologe und Unterstützer von medizinischem Cannabis, der mitgeholfen hat, die erste britische Lizenz für Alfie zu erhalten, sagte: "Es wird eine Freude sein, mit Wayland zusammenzuarbeiten. Ich freue mich auf eine fruchtbare Partnerschaft, um medizinisches Cannabis für viele Menschen, die es verdienen, verfügbar zu machen. " Laut Konditionen des Abkommens hat sich das Unternehmen bereit erklärt, eine erste Zahlung in Höhe von 3.800.000 GBP (die "erste Zahlung") zu leisten, gefolgt von einer zweiten Zahlung in Höhe von 24.000.000 GBP (die "zweite Zahlung"), nachdem bestimmte Voraussetzungen von Theros erreicht wurden. Darunter zählen die Erteilung einer Lizenz zum Anbau von Cannabis im Vereinigten Königreich oder einer Lizenz zum Import von medizinischem Cannabis zur Verwendung in Großbritannien. Beide Zahlungen werden durch die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage der dann aktuellen Marktpreise gedeckt, wobei jedoch ein Mindestausgabepreis von 1,65 USD je Stammaktie zu zahlen ist. Die Zahlungen sind an den Erhalt der Genehmigung der Börse, der Zustimmung der Inhaber von mindestens zwei Dritteln der ausstehenden Schuldverschreibungen der Gesellschaft und allen anderen zutreffenden Genehmigungen geknüpft. Maricann Group Inc. ist unter dem Namen Wayland Group durch ihre Tochtergesellschaften tätig. Für weitere Einzelheiten siehe Pressemitteilung vom 24. September 2018. Über Wayland Group Corp. Wayland ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Cannabis. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau von Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz sowie in Allesandria im Piemont, Italien, in Ibague, Kolumbien, und jetzt in London, Vereinigtes Königreich. Wayland verfolgt weltweit weitere neue Gelegenheiten, um die Lebensqualität durch Cannabis zu verbessern. Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.waylandgroup.com. 