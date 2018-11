Das öffentliche Kaufangebot soll demnach voraussichtlich am 7. Januar 2019 publiziert werden und vom 22. Januar bis am 18. Februar mit Verlängerungsmöglichkeit laufen, wie CMA CGM am Montag mitteilte.Im Rahmen der bereits im Oktober bekanntgegebenen Vereinbarung wird CEVA das Frachtmanagement-Geschäft des französischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...