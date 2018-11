Verkaufen uns die Statistiker für dumm? Ja. Denn seit Jahrzehnten wird bei den Inflationsstatistiken gemogelt. Besonders dreist seit Ende der 1990er Jahre in den USA und seit 2002 in der Eurozone. Aber auch in der Schweiz steigen die Konsumentenpreise etwas stärker als uns die staatlich angestellten Zahlenschupser wahrhaben wollen, wie in meinem Buch "Wie rette ich mein Geld?" (Ellert&Richter, Hamburg) dargestellt.

Nach meinen Berechnungen sind in der Schweiz jährlich 50 Basispunkte auf die ausgewiesene Inflationsrate aufzuschlagen, in Deutschland ein Prozent und in den USA locker deren drei, weil die Warenkörbe, welche als Basis zur Berechnung der Konsumentenpreise dienen, beliebig manipuliert werden können. Aber das ist noch nicht alles.

Banken und Zentralbanken schöpfen unablässig Geld. Kritiker sagen: Sie tun es nach Gutsherrenart, frei und unkontrolliert. Gemäss ...

