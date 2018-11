Die American Financial Group Inc. (ISIN: US0259321042, NYSE: AFG) wird ihren Aktionären an diesem Montag eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 1,50 US-Dollar ausschütten (Record day war der 16. November 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,60 US-Dollar als reguläre Dividende ausbezahlt. Anfang Oktober 2018 erfolgte eine Anhebung um 14,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es war die insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...