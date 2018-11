(Wiederholung)

++++ TAGESTHEMA +++++

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben den Vertrag über den Austritt Großbritanniens aus dem Staatenverbund gebilligt. Sie unterstützten am Sonntag bei einem Brexit-Sondergipfel in Brüssel auch eine politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich. Die britische Premierministerin Theresa May muss nun das Brexit-Abkommen gegen massive Widerstände durch das britische Parlament bringen. Der Austrittsvertrag sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, in der Großbritannien im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. Er regelt zudem die Rechte der Bürger auf beiden Seiten, die Finanzforderungen an London und die Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Bei den künftigen Beziehungen bietet die EU Großbritannien eine "ehrgeizige" wirtschaftliche und politische Partnerschaft an.

Derweil hat die Chefin der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP), Arlene Foster, mit einem Bruch ihres Pakts mit der Minderheitsregierung von Theresa May gedroht. Sollte das britische Parlament das Abkommen im Dezember verabschieden, müsse die DUP ihre Unterstützung für May nochmals "überdenken", sagte Foster am Sonntag dem britischen Rundfunksender BBC.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Fortsetzung mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche SE

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV, Dortmund

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 102,3 zuvor: 102,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 105,1 zuvor: 105,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 99,2 zuvor: 99,8 - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.641,40 0,45 Nikkei-225 21.796,52 0,69 Schanghai-Composite 2.585,55 0,24 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.192,69 0,49 DAX-Future 11.161,50 0,11 XDAX 11.164,79 0,10 MDAX 23.210,66 0,51 TecDAX 2.536,65 1,33 EuroStoxx50 3.137,21 0,34 Stoxx50 2.891,24 0,33 Dow-Jones 24.285,95 -0,73 S&P-500-Index 2.632,56 -0,66 Nasdaq-Comp. 6.938,98 -0,48 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,01 +31

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 J. 0,34 0,34 -0,09 USA 2 Jahre 2,82 2,82 0,93 USA 10 Jahre 3,05 3,04 0,64 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,08 0,09 0,03

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem uneinheitlichen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Der Markt sei hin- und hergerissen zwischen schwächeren US-Vorgaben und einer Zwischenerleichterung über einen geordneten Brexit. Der DAX sei eingekeilt zwischen dem Widerstand 11.200 und der Unterstützung bei 11.000 Punkten. Fallende Tech-Werte in Europa könnten aber schnell dazu führen, dass der Markt, wie schon lange befürchtet, die 10er-Marke sieht. Denn trotz des Shopping-Wochenendes in den USA waren die Aktien am Black Friday nach unten durchgesackt. Nur Lebensmittelhändler waren etwas gesucht, Ölwerte und Technologieaktien fielen jedoch deutlich zurück. Der Ölpreis fiel in den USA auf fast 50 Dollar zurück, die Branchenaktien brachen über 3 Prozent ein. Für Verunsicherung sorgt vor allem die Geschwindigkeit des Absturzes, denn Anfang Oktober ging es mit dem WTI-Ölpreis noch zielstrebig Richtung 80 Dollar. Auch von Vorfreude auf das Weihnachtsgeschäft bei Tech-Werten war keine Spur: Apple und Facebook sind weiter im freien Fall, verloren bis zu 2,5 Prozent und gingen auf Tagestief aus dem verkürzten Handel. Selbst Amazon fielen um 1 Prozent. Für Europa leicht positiv könnte gewertet werden, dass am Wochenende die erhoffte Brexit-Vereinbarung ohne störende Zwischenrufe von den EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt wurde. Dabei handelte es sich aber eher um ein medienwirksames Ereignis, denn das britische Parlament wird den Entwurf von Premierministerin Theresa May wohl noch bis Weihnachten ablehnen. Dann müssten die Europäer noch bis zum endgültigen Austrittsdatum Ende März mit der Unsicherheit weiterer Anläufe rechnen. Auf den ifo-Geschäftsklimaindex für November wird mit Spannung geblickt. Sollte er negativ überraschen, dürfte der DAX schnell durch die 11.000er-Marke brechen. Jedoch warnen die Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) von letzter Woche bereits, dass er noch schwächer werden könnte. Auch aus China kommen sehr negative Konjunktursignale, dort brach der Eisenerzpreis um fast 6 Prozent ein. Zudem redet noch EZB-Präsident Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments am Nachmittag.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Nach dem Rücksetzer vom Donnerstag erholten sich die Börsen etwas. Vor dem Brexit-Sondergipfel am Sonntag wollten sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Zudem dämpften enttäuschende Einkaufsmanagerindizes aus Europa das Kaufinteresse. Händler berichteten von dünnen Umsätzen, auch wegen des verkürzten Handels aus den USA und fehlenden Impulsen. Der neuerliche Einbruch der Ölpreise setzte die Aktien der Branche unter Druck. Mit minus 2,7 Prozent waren Öl- und Gaswerte schwächster Sektor in Europa. Aktien des Sektors Reise und Freizeit legten hingegen um 1,2 Prozent zu, weil besonders Fluggesellschaften von niedrigeren Ölpreisen profitieren. Unter den Einzelwerten gewannen Renault 2,3 Prozent, nachdem Vize-CEO Bollore sich trotz der Krise um CEO Ghosn zur Allianz mit Nissan bekannt und die Kontinuität des Geschäfts zugesichert hatte. Daneben hatte Jefferies Renault auf "Buy" von "Hold" hochgestuft. In London sprangen Flybe um 71 Prozent nach oben. Kurstreiber war die Nachricht, dass Virgin Atlantic an Teilen von Flybe interessiert sein soll.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Lufthansa profitierten mit einem Plus von 0,9 Prozent von der fortgesetzten Talfahrt der Ölpreise. Für Bilfinger (-2,8 Prozent) war der Preisverfall hingegen negativ. Gea verloren gut 10 Prozent. Das Unternehmen hatte eine Gewinnwarnung ausgegeben, daraufhin stufte Independent Research die Aktie auf Verkaufen von Neutral zurück. VW schlossen 0,6 Prozent im Minus, nachdem die "Bild" über ein Urteil des Landgerichts Augsburg berichtet hatte, das den Autobauer erstmals zur Rückzahlung des vollen Verkaufspreises für einen Golf verurteilte. Nach einer Gewinnwarnung brachen Windeln.de um 32 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Während der Einzelhandel auch in Deutschland zum Black Friday mit Rabatten um die Gunst der Kunden buhlte, wollten diese bei Aktien im nachbörslichen Handel nicht zugreifen - obwohl Aktien nach den jüngsten Kursrückgängen deutlich günstiger geworden sind. Negative Vorgaben aus den USA dürften viele Investoren abgeschreckt haben. Dazu kamen eine dünne Nachrichtenlage und die übliche Zurückhaltung vor dem Wochenende. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten seien nicht zu beobachten gewesen, berichtete ein Händler.

USA / WALL STREET

Leichter - In der verkürzten Sitzung am Black Friday lastete erneut der Handelsstreit zwischen den USA und China auf den Aktienkursen. Daneben schürte ein neuerlicher drastischer Rückgang der Ölpreise Konjunkturskepsis. Keine Akzente setzten die Markit-Einkaufsmanagerindizes: Sie zeugten zwar von einer Eintrübung der US-Wirtschaft im November, lagen aber noch klar oberhalb der Expansionsschwelle. Im Handelsstreit hat die US-Regierung erneut Öl ins Feuer gegossen: Sie rief dazu auf, keine Mobiltelefone des chinesischen Herstellers Huawei mehr zu kaufen. Die Apple-Aktie profitierte nicht davon; sie verlor 2,5 Prozent. Schwächster Sektor waren im Zuge des Ölpreisverfalls Aktien der Energiebranche mit Abgaben von durchschnittlich 3,3 Prozent. Im Dow büßten Chevron und Exxon Mobil 3,4 und 2,7 Prozent ein. Aktien von Fluggesellschaften profitierten hingegen von der Ölpreisschwäche. Unter anderem stiegen Delta Air Lines und United Continental um jeweils 2,1 Prozent. Einzelhandelswerte verloren am Black Friday, an dem traditionell das Weihnachtsgeschäft beginnt, im Schnitt 0,6 Prozent. Unter den Einzelwerten gewannen Rockwell Collins 9,2 Prozent, nachdem die chinesische Kartellbehörde der Übernahme des Unternehmens durch United Technologies (+2,6 Prozent) zugestimmt hatte.

Die Verluste an den Aktienmärkten verschafften dem Anleihemarkt Zulauf. Dort sank die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 3,05 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1345 +0,1% 1,1336 1,1341 EUR/JPY 128,49 +0,4% 127,99 127,94 EUR/CHF 1,1314 +0,1% 1,1304 1,1310 EUR/GBR 0,8853 +0,1% 0,8842 0,8855 USD/JPY 113,26 +0,3% 112,91 112,83 GBP/USD 1,2815 -0,0% 1,2821 1,2807 Bitcoin BTC/USD 4.026,71 -1,3% 4.081,43 4.327,14

