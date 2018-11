FRANKFURT (Dow Jones)--Der mit Hilfe der Antikörpertechnologie Hucal von Morphosys erzeugte Antikörper Tremfya (Guselkumab) kann in Japan in einer weiteren Indikation eingesetzt werden. Die japanische Tochtergesellschaft des Lizenzpartners Janssen habe dort die Zulassung für die Behandlung von Patienten mit palmoplantarer Pustulose bekommen, die auf bestehende Behandlungen nicht angesprochen haben oder nach vorheriger Behandlung wieder erkrankt sind.

Palmoplantare Pustulose ist laut Morphosys eine schwerwiegende, chronische Hauterkrankung, bei der Pusteln vor allem an Handflächen und Fußsohlen auftreten und die die Lebensqualität der Patienten stark beeinträchtigt. Laut Janssen ist Tremfya die erste zugelassene biologische Behandlung, die für die geschätzten 130.000 Patienten, die in Japan an palmoplantarer Pustulose erkrankt sind, verfügbar ist.

Tremfya ist in den USA, Kanada, der Europäischen Union und mehreren anderen Ländern bereits zur Behandlung von Plaque-Psoriasis (Schuppenflechte) und in Japan zur Behandlung von verschiedenen Formen von Psoriasis und psoriatischer Arthritis zugelassen. Morphosys hat Anspruch auf bestimmte Meilensteinzahlungen und erhält Umsatzbeteiligungen aus dem Verkauf des Mittels.

