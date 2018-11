Anfang des Jahres kippte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Grundsteuer-Erhebung in ihrer jetzigen Form. Nun will Bundesfinanzminister Scholz diese Woche einen Vorschlag für ein Reformkonzept vorlegen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will einem Zeitungsbericht zufolge die Grundsteuer für jede Wohnung in Deutschland künftig auf Basis einer individuellen Berechnung festlegen lassen. Das sieht ein von dem SPD-Minister erarbeitetes Konzept für die Reform vor, von dem die "Bild"-Zeitung am Montag berichtete.

Die Steuer solle sich nicht mehr auf ganze Häuser beziehen. Entscheidend solle nach den Plänen dann Fläche und Alter der Immobilie sowie die Höhe der Miete sein. Daraus folge: Bei Wohnungen mit hoher Miete würde die darauf entfallende Grundsteuer steigen. Bei selbst genutzten Wohnungen, wie dem eigenen Reihenhaus, solle sich die Steuer an der Wohngeldtabelle orientieren.

Ein solches Verfahren wäre kompliziert, könnte aber für mehr Steuergerechtigkeit sorgen und Anreize für günstigere Mieten bieten, hieß es in der Zeitung unter Berufung auf SPD-Kreise weiter. ...

