DGAP-Media / 2018-11-26 / 08:00 *BLACK FRIDAY 2018 BESCHERT ZALANDO REKORDZAHLEN* · *Black Friday Angebot: Zahl der Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr auf rund zwei Millionen knapp verdoppelt* · *Zu Spitzenzeiten mehr als 4.200 Bestellungen pro Minute* · *Über 220.000 Neukunden, im Vergleich zu mehr als 100.000 Neukunden im Vorjahr* BERLIN,26. NOVEMBER 2018 // Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, hat dieses Jahr zum vierten Mal am Black Friday teilgenommen und eines der wichtigsten Shopping-Events für den Handel mit Rekordergebnissen von rund zwei Millionen Bestellungen abgeschlossen. In Spitzenzeiten gingen pro Minute mehr als 4.200 Bestellungen ein - im Vorjahr lag der Spitzenwert noch bei 2.000 Bestellungen. Mit seinem umfassenden Black Friday Angebot konnte Zalando über 220.000 neue Kunden gewinnen - und damit die Neukundenakquisition im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Am häufigsten kauften Zalando-Kunden schwarze Sneaker. Moritz Hahn, Senior Vice President of Commercial Business für den Zalando Fashion Store, sagt: "Zalando hat unmittelbar nach der Cyber Week 2017 mit den Vorbereitungen für Black Friday 2018 begonnen. Starke Ergebnisse in allen Märkten haben die Cyber Week und einen rekordverdächtigen Black Friday zu einem vollen Erfolg für Zalando gemacht. Dies war nicht nur ein wichtiger Tag für unsere Kunden, sondern hat uns auch die Möglichkeit gegeben, unsere Technologie- und Logistikinfrastruktur auf Skalierbarkeit und die Bedürfnisse zukünftigen Wachstums zu testen. Ich bin stolz auf das, was wir als Team erreicht haben und freue mich, darauf in Zukunft weiter aufzubauen." HINWEIS AN REDAKTEURE Zalando (https://corporate.zalando.com) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 17 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Wir sind überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik unseren Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet. KONTAKT ZALANDO Barbara Debowska / Corporate Communications Manager barbara.debowska@zalando.de +49 162 103 9645 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Zalando SE 2018-11-26 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Tamara-Danz-Straße 1 10243 Berlin Deutschland E-Mail: presse@zalando.de Internet: https://corporate.zalando.de ISIN: DE000ZAL1111 WKN: ZAL111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 750923 2018-11-26

