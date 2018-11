Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), hat gemeinsam mit seinem Partner Safety Tax Free das deutsche Traditionsunternehmen Faber-Castell als Kunden für die Integration von chinesischen Payment-Lösungen, darunter Alipay, gewonnen.

Wirecard stellt Faber-Castell, einem der weltweit führenden Anbieter von Schreib- und Zeichengeräten, einen volldigitalisierten Zahlungsansatz für die beliebtesten chinesischen Bezahlmethoden bereit.

Durch die Partnerschaft profitieren einerseits chinesische Kunden, die in Faber-Castell-Markenshops in Deutschland ab sofort wie in ihrer Heimat bezahlen können, kein Geld wechseln müssen und darüber hinaus besondere Angebote und Coupons nutzen können. Noch dazu ist die Einführung voll digitalisierter Bezahloptionen lukrativ für Händler und Anbieter. So verzeichnet Wirecard mit chinesischen Bezahlmethoden bei einzelnen Händlern pro Monat ein Transaktionsvolumen von bis zu 10 Mio. EUR.

Faber-Castell, im Jahr 1761 gegründet, ist eines der ältesten Industrieunternehmen der Welt und seit neun Generation in Familienbesitz. Die digitale Bezahllösung wird zunächst in den vier Markenshops von Faber-Castell gestartet: in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg sowie im Shop am Schloss Stein nahe Nürnberg. Dank der Digitallösung von Wirecard profitieren chinesische Kunden per Safety Tax Free auch von höheren Mehrwertsteuer-Rückerstattungsraten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...