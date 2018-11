DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Klimaerwärmung wird zu einer zunehmenden Gefahr für die Wirtschaft der USA und weltweit. "Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten die jährlichen Verluste in den Vereinigten Staaten durch den Klimawandel hunderte Milliarden Dollar betragen", heißt es in einer Studie der US-Regierung. Der Bericht des National Climate Assessment (NCA) forderte drastische Maßnahmen zur Verringerung von Kohlendioxidemissionen. Wenn nicht entschieden und anhaltend gegengesteuert werde, sei zu erwarten, dass der Klimawechsel Infrastruktur und Eigentum des Landes beeinträchtigen und die Wachstumsrate der Wirtschaft hemmen werde. Die Klimaerwärmung "jenseits unserer Grenzen" werde sich vermehrt auf Handel und Wirtschaft der USA, einschließlich Import- und Exportpreisen, sowie auf Unternehmen mit internationalen Standorten und Lieferketten auswirken. Der mehr als tausend Seiten umfassende vierte NCA-Bericht, Teil II, wurde im Auftrag des US-Kongresses von über 3000 Wissenschaftlern zusammengestellt. Den Sonderbericht des vergangen Jahres hatte US-Präsident Donald Trump als Unsinn abgetan.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.650,00 +0,78% Nikkei-225 21.812,00 +0,76% Hang-Seng-Index 26.330,68 +1,55% Kospi 2.083,02 +1,24% Shanghai-Composite 2.575,56 -0,15% S&P/ASX 200 5.671,60 -0,78%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichte Erholung - Mehrheitlich nach oben geht es an den Aktienmärkten in Asien zu Beginn der neuen Woche. Teilnehmer sprechen von einer Erholung nach den teils heftigen Abgaben am Freitag, als es vor allem in Schanghai deutlich nach unten gegangen war. Der Schanghai-Composite bleibt allerdings angeschlagen. Der Index kann zwischenzeitlich deutlichere Gewinne nicht verteidigen und rutscht ins Minus. Deutlicher fällt das Plus in Hongkong aus. In Tokio klettert der Nikkei-225 nach dem verlängerten Wochenende, am Freitag fand wegen eines Feiertages kein Handel statt. Hier sind es vor allem Aktien aus dem Einzelhandels-Sektor, die den Markt nach oben führen, heißt es von einem Teilnehmer. In Sydney stehen nach dem Einbruch der Ölpreise am Freitag vor allem Öl- und Energiewerte unter Abgabedruck. Zudem fiel in China der Eisenerzpreis auf ein neues Drei-Monatstief, der Stahlpreis in Schanghai rutschte auf den tiefsten Stand seit vier Monaten ab. Dies belastet die Öl- und Minenwerte in Sydney. Auch in China und Japan stehen Ölwerte teils deutlicher unter Druck. In Taiwan und Südkorea sorgen Kursgewinne bei Technologiewerten für eine positive Tendenz. Händler sprechen allerdings nur von einer technischen Erholung, nachdem es an beiden Börsen zuletzt vier Handelstage in Folge nach unten gegangen war. Die Sorgen bezüglich der weiteren Entwicklung des Tech-Sektors seien damit keineswegs gebannt, so ein Beobachter.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Plantronics ist im nachbörslichen Handel am Freitag um 11 Prozent auf 56,50 Dollar gestiegen. Medienberichten zufolge habe Logitech erwogen das Unternehmen, welches unter anderem Kopfhörer herstellt, für mehr als 2,2 Milliarden Dollar zu übernehmen. Beide Unternehmen teilten jedoch am Sonntag mit, dass es zu keiner Übernahme kommen werde. Man habe zwar Gespräche geführt, diese seien jedoch ergebnislos verlaufen. Logitech kletterten nach der Schlussglocke um 2,1 Prozent auf 33,10 Dollar. Overstock.com gaben um 1,7 Prozent auf 20,57 Dollar nach, nachdem die Aktie im regulären Handel am Freitag um 23,3 Prozent nach oben geschossen war. Medienberichten zufolge hat CEO Patrick Byrne gesagt, er erwarte, bis Februar den Verkauf des Einzelhandelsgeschäfts des Internet-Händlers unter Dach und Fach zu bringen. Er habe es jedoch abgelehnt potenzielle Interessenten zu nennen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.285,95 -0,73 -178,74 -1,75 S&P-500 2.632,56 -0,66 -17,37 -1,54 Nasdaq-Comp. 6.938,98 -0,48 -33,27 0,52 Nasdaq-100 6.527,35 -0,73 -48,32 2,05 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 438 Mio 775 Mio Gewinner 1.301 2.202 Verlierer 1.613 777 Unverändert 102 76

Leichter - In der verkürzten Sitzung am Black Friday lastete erneut der Handelsstreit zwischen den USA und China auf den Aktienkursen. Daneben schürte ein neuerlicher drastischer Rückgang der Ölpreise Konjunkturskepsis. Keine Akzente setzten die Markit-Einkaufsmanagerindizes: Sie zeugten zwar von einer Eintrübung der US-Wirtschaft im November, lagen aber noch klar oberhalb der Expansionsschwelle. Im Handelsstreit hat die US-Regierung erneut Öl ins Feuer gegossen: Sie rief dazu auf, keine Mobiltelefone des chinesischen Herstellers Huawei mehr zu kaufen. Die Apple-Aktie profitierte nicht davon; sie verlor 2,5 Prozent. Schwächster Sektor waren im Zuge des Ölpreisverfalls Aktien der Energiebranche mit Abgaben von durchschnittlich 3,3 Prozent. Im Dow büßten Chevron und Exxon Mobil 3,4 und 2,7 Prozent ein. Aktien von Fluggesellschaften profitierten hingegen von der Ölpreisschwäche. Unter anderem stiegen Delta Air Lines und United Continental um jeweils 2,1 Prozent. Einzelhandelswerte verloren am Black Friday, an dem traditionell das Weihnachtsgeschäft beginnt, im Schnitt 0,6 Prozent. Unter den Einzelwerten gewannen Rockwell Collins 9,2 Prozent, nachdem die chinesische Kartellbehörde der Übernahme des Unternehmens durch United Technologies (+2,6 Prozent) zugestimmt hatte.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,82 1,6 2,81 162,2 5 Jahre 2,88 -1,6 2,89 95,4 7 Jahre 2,96 -1,4 2,98 71,7 10 Jahre 3,05 -1,4 3,06 60,5 30 Jahre 3,30 -1,1 3,32 23,8

Konjunktursorgen und die Verluste an den Aktienmärkten verschafften dem Anleihemarkt Zulauf.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1363 +0,2% 1,1336 1,1373 -5,4% EUR/JPY 128,63 +0,5% 127,99 128,35 -4,9% EUR/GBP 0,8857 +0,2% 0,8842 0,8858 -0,4% GBP/USD 1,2828 +0,1% 1,2821 1,2839 -5,1% USD/JPY 113,22 +0,3% 112,91 112,87 +0,6% USD/KRW 1133,45 0% 1133,45 1132,55 +6,2% USD/CNY 6,9410 -0,1% 6,9485 6,9474 +6,7% USD/CNH 6,9357 -0,1% 6,9458 6,9417 +6,5% USD/HKD 7,8251 -0,0% 7,8263 7,8271 +0,2% AUD/USD 0,7257 +0,3% 0,7235 0,7236 -7,2% NZD/USD 0,6803 +0,5% 0,6766 0,6799 -4,2% Bitcoin BTC/USD 4.096,59 +0,4% 4.081,43 4.320,53 -70,0%

Der Euro kam kräftig unter Druck, nachdem die Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone, Deutschland und Frankreich unter den Erwartungen ausgefallen waren. Die Gemeinschaftswährung fiel auf rund 1,1335 Dollar von 1,1410 Dollar vor Bekanntgabe der Daten. Nach Aussage der Commerzbank drückten vor allem die sich wieder verstärkenden Wachstumssorgen auf den Euro. Dazu komme der schwelende Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU. "Die Konjunktur in der Eurozone hat sich in den vergangenen Monaten deutlich abgekühlt, und bis sich die Lage wieder verbessert, dürfte die EZB weiterhin an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten", hieß es von der Commerzbank weiter. Dies könne dazu führen, dass die für September kommenden Jahres erwartete erste Zinserhöhung der EZB sich weiter verzögern könnte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,13 50,42 +1,4% 0,71 -11,5% Brent/ICE 59,95 58,80 +2,0% 1,15 -5,2%

Die Ölpreise verbuchten erneut massive Verluste. Teilnehmer verwiesen auf die deutlich gestiegenen Ölvorräte der USA, die das US-Energieministerium schon am Mittwoch veröffentlicht hatte. Daneben gebe es Befürchtungen, dass die Nachfrage im Zuge einer sich weltweit abkühlenden Konjunktur zurückgehen könnte. Hoffnungen, dass die Opec im Dezember ihre Fördermenge verringern werde, seien darüber in den Hintergrund getreten. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich zum Settlement um 7,7 Prozent auf 50,42 Dollar, Brent gab um 6,1 Prozent nach auf 58,80 Dollar. In Asien kommt es zu einer leichten Erholung der von den kräftigen Verlusten am Freitag. In China stehen zudem die Eisenerzpreise unter Druck.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,41 1.223,19 +0,3% +3,22 -5,9% Silber (Spot) 14,39 14,29 +0,7% +0,10 -15,0% Platin (Spot) 847,50 843,50 +0,5% +4,00 -8,8% Kupfer-Future 2,76 2,77 -0,1% -0,00 -17,6%

Gold profitierte nicht von der Konjunkturskepsis. Vielmehr lastete der starke Dollar auf dem Preis des Edelmetalls. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 1.223 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

USA / IRAN

Der Iran hat laut AFP Vorwürfe der USA zurückgewiesen, wonach Teheran ein verborgenes Chemiewaffen-Programm unterhält. Die Anschuldigungen seien "schockierend" und "gefährlich", erklärte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Freitag beim Kurzbotschaftendienst Twitter. Sarifs Ministerium sprach von "Anschuldigungen ohne Grundlage". Die USA hatten dem Iran vorgeworfen, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag nicht über ein Chemiewaffen-Programm unterrichtet zu haben.

US INNENPOLITIK

Die US-Demokraten wollen die finanziellen Beziehungen von US-Präsident Donald Trump zu Saudi-Arabien und Russland unter die Lupe nehmen. Es müsse der Verdacht geprüft werden, dass die Außenpolitik der US-Regierung gegenüber Riad und Moskau durch Trumps "persönliche finanziellen Interessen" beeinflusst werde, sagte der künftige Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, am Sonntag im TV-Sender CNN.

GENERAL MOTORS

dreht weiter an der Kostenschraube und will offenbar ein Montagewerk im kanadischen Oshawa schließen. Mit der Sache vertraute Personen sagten, von diesem Schritt seien rund 2.800 Mitarbeiter betroffen. In Oshawa, östlich von Toronto in der Provinz Ontario, baut GM Pickups und größere Limousinen.

RIO TINTO

Die Bergbaugesellschaft verkauft ihre 68,62-prozentige Beteiligung an einer namibischen Uranmine für 106,5 Millionen US-Dollar an die China National Uranium Corp.

