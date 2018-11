Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-26 / 08:18 *Unternehmen: Wayland Group (ehemals Maricann Group Inc.)* *WKN: *A2DQR6 [1] *Anlass der Studie: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 3,00 EUR* *Kursziel langfristig: 5,00 EUR* *Expansion ins Vereinigte Königreich - Wayland Group sichert sich Zugang zum nächsten europäischen Wachstumsmarkt!* Heute erreichen uns sensationelle Neuigkeiten unseres Cannabis Top-Picks der kanadischen Maricann Group (WKN A2DQR6) [1]. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1], die sich in Kürze in Wayland Group umbenennen wird, konnte mit dem noch jungen Unternehmen Theros Pharma eine Vereinbarung zum Erwerb von 51 % des Unternehmens vereinbaren. *Theros importiert bereits medizinisches Cannabis ins Vereinigte Königreich* Theros hat sich auf die Versorgung von Patienten spezialisiert, die verschreibungspflichtige Cannabis Medikamente zur Behandlung verabreicht bekommen. Die aktuellen Rechtsvorschriften im Vereinigten Königreich erlauben die Verschreibung von Cannabispräparaten durch spezialisierte Ärzte und deren Vertrieb über reguläre Apotheken. Wayland erhält durch die Übernahme nun Zugang zu diesem aufstrebenden Markt. Durch die unter ärztlicher Aufsicht regelmäßige medizinische Patientenversorgung, besteht für Wayland zudem die Garantie geregelter Einnahmen. Die Cannabispräparate werden in der Regel durch den staatlichen Krankenversicherungsschutz finanziert. Entsprechend begeistert zeigte sich Ben Ward, CEO der Wayland Group, über die getroffene Vereinbarung und sagte: _"Wir sind stolz darauf, jetzt im Vereinigten Königreich mit Theros an der Verbesserung der Lebensqualität durch Cannabis zusammenzuarbeiten. Theros' engagiertes Experten- und Anwaltsteam, dem man die Cannabislegalisierung im Vereinigten Königreich direkt zuschreiben kann, wird mit Wayland daran arbeiten, Patienten den Zugang zu Cannabis zu ermöglichen und sich weiter für die personenbezogene Medizin einsetzen."_ *Zugang zu medizinischem Cannabis lange Zeit nicht möglich* Dass Wayland mit dem Eintritt in den Cannabis Markt des Vereinigten Königreichs ein Coup gelungen ist, verdeutlicht die Tatsache, dass es bis vor kurzem nur sehr schwer möglich war, an medizinisches Cannabis zu gelangen. Bereits jetzt gehen Experten von einer potentiellen Anzahl von 1 Million Patienten für Cannabispräparate aus. Erst durch langwierige Verfahren und Prozesse, eröffnet sich den Patienten nun eine völlig neue Möglichkeit der Behandlung. Hannah Deacon, Mutter von Alfie Dingley, einem der ersten Patienten, dem Cannabispräparte verschrieben wurden sieht in der Zusammenarbeit von Wayland mit Theros eine einmalige Chance für das Vereinigte Königreich: _"Ich freue mich sehr, dass Wayland mit Theros zusammenarbeitet, um hochwertiges medizinisches Cannabis in das Vereinigte Königreich zu bringen. Ich hoffe, dass dieses Angebot vielen Tausenden von Menschen in Großbritannien zugutekommt, die eine Chance verdienen, diese Behandlung anzuwenden, um dadurch viele Beeinträchtigungssymptome zu lindern."_ *Als kanadischer Cannabis Produzent setzt die Wayland Group *(WKN A2DQR6) [1] *ihre Expansion im europäischen Raum weiter fort. Die Möglichkeit Cannabisprodukte nur auch im Vereinigten Königreich anbieten zu können, bedeutet einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Die Nachfrage nach legalem Cannabis in der EU wird rasend schnell wachsen und die Liberalisierung zugunsten des Einsatzes von medizinischem Cannabis in der EU im Eiltempo voranschreiten.* *Eine Neubewertung der Aktie ist daher nur eine Frage der Zeit. Mit weiterhin positiven Nachrichten erwarten wir einen deutlichen Anstieg der Aktie!* Die heutige News im Detail: Die Vereinbarung mit der Theros Pharma sieht eine Akquisition von 51% des Unternehmens durch die Wayland Group vor. Gemäß den Vertragsbedingungen hat Wayland zugestimmt, eine erste Zahlung von 3.800.000 GBP zu leisten, gefolgt von einer zweiten Zahlung von 24.000.000 GBP. Voraussetzungen für die Zahlungen ist die Erteilung einer Lizenz zum Anbau von Cannabis im Vereinigten Königreich oder einer Lizenz zum Import von medizinischem Cannabis zur Verwendung in Großbritannien an Theros. Sowohl die erste als auch die zweite Zahlung werden durch Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens ("common shares") beglichen, wobei ein Mindestausgabepreis von 1,65 USD je Stammaktie vorgegeben wurde. Die Zahlungen sind an den Erhalt der Genehmigung der Börse, der Zustimmung der Inhaber von mindestens zwei Dritteln der ausstehenden Schuldverschreibungen der Gesellschaft und allen anderen zutreffenden Genehmigungen geknüpft. *Die Maricann Group *(WKN A2DQR6) [1] *ist durch ihre große Expansion in mehrere europäische Märkte, unter anderem auch in Deutschland, hervorragend aufgestellt. Auf Grund des weltweiten fortschrittlichsten Herstellungsprozesses wird die Maricann auch ihren Umsatz und Gewinn deutlich steigern können.* *Cannabismarkt vor erneuter Rally - Jetzt vom Aufschwung des größten Boom Marktes profitieren! Wayland Group bietet sehr gute Einstiegsmöglichkeit!* Nach dem Höhenflug der Cannabisbranche und der Legalisierung von Cannabis in Kanada im Oktober 2018 folgte nun eine gesunde Konsolidierung des Marktes. Überzogene Erwartungen haben trotz gewaltiger Umsatz- und Gewinnzuwächse der Cannabisproduzenten zu einer leichten Delle im aktuellen größten Boom Markt weltweit geführt. Was manche "Analysten" schon zum Abgesang für die gesamte Branche veranlasst hat, bietet cleveren Investoren jetzt noch einmal die Chance sich günstig zu positionieren. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) [1], die sich in Kürze in Wayland Group umbenennen wird, bietet mit einer Bewertung von gerade mal 250 Mio. CAD im Vergleich zu anderen Produzenten mit Milliardenbewertung noch erhebliches Wachstumspotenzial. In einem Interview mit CEO Ben Ward, können Sie sich von der hervorragenden Entwicklung der Wayland Group, der zukünftigen Strategie sowie der Entwicklung des Cannabismarktes im Allgemeinen, überzeugen. (LINK zum Video) [3] *Cannabisbranche wird weitere Umsatz und Gewinnrekorde aufstellen* Ein Grund, dass sich der anhaltende Cannabis Boom fortsetzen wird, ist die weiter steigende Nachfrage nach der Hanfpflanze. Legalisierungsbestrebungen in Ländern wie der USA oder vielen südamerikanischen Staaten haben gerade erst begonnen. Der weltweite Cannabis Markt wird daher noch um ein Vielfaches des aktuell bestehenden Marktes wachsen. Allein die Tatsache, dass die aktuelle Nachfrage nach Cannabisprodukten in Kanada die Produktionskapazität der Cannabisproduzenten bei weitem übersteigt und es zeitweise schon zu Lieferengpässen kommt, verdeutlicht das enorme Wachstumspotential. *Nicht alle Cannabisproduzenten dürfen auch Cannabis verkaufen* Sehr wichtig zu wissen ist auch, dass nicht alle Unternehmen, die Cannabis produzieren oder in Zukunft produzieren wollen, dieses auch verkaufen dürfen. Nur mit staatlich vergebenen Zertifizierungen und Lizenzen für den Anbau und Verkauf von Marihuana können Produzenten und Händler am Markt aktiv werden. Hier hat die Wayland Group (WKN A2DQR6) [1] durch den Besitz solcher Lizenzen und Zertifizierungen einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Konkurrenten. *Wayland eines der wenigen Cannabis Unternehmen weltweit mit GMP Standard* Wie Ben Ward im Interview anmerkte, ist die Wayland Group (WKN A2DQR6) [1] eines der wenigen Unternehmen weltweit, die gemäß der GMP-Standards (Good Manufacturing Practice, GMP; gute Herstellungspraxis) von der Europäischen Arzneimittelagentur zertifiziert worden sind. Die anderen börsennotierten Unternehmen sind Canopy Growth (WKN A140QA) [4], Aurora Cannabis (WKN A12GS7) [5], Aphria (WKN A12HM0) [6] und Tilray (WKN A2JQSC) [7], also absolute Schwergewichte der Branche. Nur mit dieser Zertifizierung ist ein Export nach Europa erlaubt. Die GMP-Standards gelten als höchste Qualitätssicherung und Qualitätsschutz, die ein Pharmahersteller weltweit erhalten kann. Es ist ein rigoroser Prozess, den Wayland im vierten Quartal 2017 in die Wege leitete, als deutsche Gesundheitsinspektoren die Produktionsstätte in Langton, Ontario, für eine gründliche Betriebsprüfung besuchten. Diese Zertifizierung erlaubt dem Unternehmen den Export getrockneter Cannabisblüten an den rasch anwachsenden Markt für medizinisches Cannabis in der EU. Obwohl die Regierungen entscheiden, wie sie die Produktion innerhalb ihrer eigenen Rechtsprechungen auf europäischem Boden lizenzieren und regulieren, so haben Unternehmen mit der Fähigkeit zu exportieren einen entscheidenden Vorteil. *Europäische Union - weltweit größter Markt für medizinisches Cannabis* Die EU besitzt eines der größten Gesundheitssysteme der Welt. Insgesamt werden ca. 1 Billion Euro für Gesundheitsausgaben aufgewendet. Die Liberalisierung zugunsten des Einsatzes von Cannabis schreitet im Eiltempo voran. Daher wird sich die EU rasend schnell zum größten Binnenmarkt für Cannabis weltweit entwickeln. In den kommenden 3 Jahren liefert Wayland mit seinem Partner CannaMedical Pharma GmbH über 9 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland. Und bereits jetzt, besteht eine so große Nachfrage, dass CannaMedical eine

