CEVA Logistics erhöht Erwartungen für 2021. Strategische Partnerschaft mit CMA CGM Credit Agricole sucht Partner in Deutschland, Gespräch mit Vorstandschef Philippe Brassac, FAZ, S. 19 Kühne+Nagel-Chef: Werden keine feindlichen Übernahmen beginnen Pirelli bleibt bis Ende 2023 Reifenlieferant der Formel 1 Nissan will nach Ghosn-Sturz Allianz mit Renault überprüfen, Japanische Nachrichtenagentur Kyodo Swisscom -Finanzchef: Dividendenpotenzial begrenzt - Kein Fastweb-Verkauf AKASOL AG: Umsatzwachstum um 45,1% in den ersten neun Monaten 2018 Datagroup - Jahresumsatz +21,9% , EBITDA +27,4% , EBITDA-Marge 12,6% INFINEON STÄRKT ZUSAMMENARBEIT MIT DENSO - DENSO ERWIRBT INFINEON-AKTIEN Kuka -Vorstandschef verhandelt mit ...

