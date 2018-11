FRANKFURT (Dow Jones)--Der Black Friday hat dem Onlinemodehändler Zalando den Rekord von rund zwei Millionen Bestellungen gebracht. In Spitzenzeiten seien pro Minute mehr als 4.200 Bestellungen eingegangen, verglichen mit 2.000 im Vorjahr, hieß es. Zudem habe die Zalando SE über 220.000 neue Kunden gewinnen können, mehr als doppelt so viel wie bei dem Einkaufsevent 2017. Am häufigsten kauften Zalando-Kunden schwarze Sneaker.

Moritz Hahn, Senior Vice President of Commercial Business für den Zalando Fashion Store, sieht außer den Rekorden noch einen weiteren wichtigen Beitrag des Black Friday. "Dies war nicht nur ein wichtiger Tag für unsere Kunden, sondern hat uns auch die Möglichkeit gegeben, unsere Technologie- und Logistikinfrastruktur auf Skalierbarkeit und die Bedürfnisse zukünftigen Wachstums zu testen."

