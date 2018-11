Bei der Herstellung elektronischer Baugruppen spielen thermische Prozesse naturgemäß eine große Rolle. Einer dieser thermischen Prozesse, bei dem ein hoher Energieeintrag in die Baugruppe erfolgt, ist der Reflow-Lötprozess, der bei der Fertigung von SMD-Baugruppen seit Jahrzehnten zu den zuverlässigsten und daher auch meistgenutzten Methoden zählt. Die durch das Reflowsystem generierte Wärmeenergie wird dabei aber nicht nur auf das Produkt übertragen, sondern auch in den Ofen selbst. Dieser Umstand ist bei den etablierten Verfahren unumgänglich, reduziert jedoch deutlich die energetische Effizienz.

Energieeffizienz verbessern

In den Anfängen wurden in Reflowanlagen Strahler verwendet, die elektrische Energie in Strahlungswärme umwandelten. Heute gängiger Standard ist die Umwandlung elektrischer Energie in thermische Energie, die durch Konvektion an die Baugruppen übertragen wird. Auch wenn die Technologie im Laufe der Jahre verbessert wurde, werden bis dato ausschließlich externe Wärmequellen eingesetzt. Betrachtet man die Wärmeübertragung aber unter dem Aspekt der Energieeffizienz, ist eine steigende Tendenz von Strahlungswärme über Konvektionswärme bis schließlich hin zu Leitungswärme nachweisbar.

Es liegt also nahe, dass die Übertragung der thermischen Energie über Wärmeleitung mehr Vorteile bietet als durch Konvektion. Die aktuell effektivste Methode zur Übertragung von Wärmeenergie auf eine Lötstelle ist die Verwendung von Dampf als Medium. Die bessere Wärmeübertragungsbilanz bewirkt ein Reduzieren der benötigten elektrischen Energie und resultiert somit in einer energieeffizienteren Anlage.

Eine noch deutlichere Steigerung der energetischen Effizienz bei der Herstellung von SMD-Baugruppen wird im Projekt ERFEB erforscht, das von Siemens Corporate Technology koordiniert wird. Hier untersuchen Material- und Anlagenspezialisten der Branche, ob die zur Lötung einer Baugruppe erforderliche Energie durch Integration der Heizsysteme in den Schaltungsträger eingebracht werden kann. Die Energie wird damit innerhalb des Produktes selbst erzeugt, wodurch der gesamte Energieverbrauch deutlich reduziert wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...