Die Aktie der Deutschen Lufthansa befindet sich aktuell noch deutlich im Abwärtstrend (GD 200: 23,14 Euro; rund 10% Abstand), konnte aber in der 1-Monats-Betrachtung um rund 11% zulegen. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 19,30 auf 23,50 Euro angehoben:Analystin Ruxandra Haradau-Doser hob in einer am Montag vorliegenden...

