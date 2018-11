FRANKFURT (Dow Jones)--Jetzt soll Bram Schot laut einem Pressebericht doch zum "richtigen" Chef gekürt werden: Der 57-jährige Niederländer hat in den vergangenen Monaten den Autobauer Audi als Interims-Chef geführt. Am kommenden Donnerstag will ihn der Audi-Aufsichtsrat nun zum dauerhaften Vorstandsvorsitzenden bestellen, wie mehrere Konzerninsider der Süddeutschen Zeitung sagten. Ein Audi-Sprecher bestätigte gegenüber Dow Jones zwar die Sitzung, wollte zu der Personalie aber keinen Kommentar abgeben.

Die Ernennung war nicht vorgesehen vom Aufsichtsrat rund um Volkswagen-Chef Herbert Diess: Eigentlich sollte der BMW-Manager Markus Duesmann den Audi-Posten übernehmen. Doch BMW gebe seinen Manager aus Wettbewerbsgründen weiterhin nicht frei; damit sei Duesmann bis Herbst 2020 gesperrt, schrieb das Blatt. Von BMW hieß es dazu auf Nachfrage, das Unternehmen äußere sich nicht zu Vertragslaufzeiten und Sperrfristen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2018 02:36 ET (07:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.