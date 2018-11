Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 19,30 auf 23,50 Euro angehoben. Analystin Ruxandra Haradau-Doser hob in einer am Montag vorliegenden Studie ihre operative Gewinnschätzung für 2019 an und begründete dies vor allem mit niedrigeren Treibstoffpreisen und Währungseffekten. Positive Überraschungen bei den Durchschnittserlösen seien nicht auszuschließen und die Herausforderungen der Fluggesellschaft mit ihrer Billigflugtochter Eurowings habe der Markt schon verinnerlicht. In der Summe rechtfertige dies nun eine Kaufempfehlung./tih/bek Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

