Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003) hat seinen profitablen Wachstumskurs auf Basis vorläufiger operativer Ergebnisse auch in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 fortgesetzt.

Dabei profitierte das Unternehmen von dem konsequenten Ausbau des Solar- und Windparkportfolios sowie günstigen meteorologischen Rahmenbedingungen. Insbesondere die Stromproduktion der Solarparks in Deutschland lag auf Grund des "Jahrhundertsommers" im Berichtszeitraum um mehr als zehn Prozent über den Vergleichswerten des Vorjahres. Insgesamt konnte Encavis in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein Umsatzwachstum von rund 12 Prozent auf über 200 Millionen Euro (9M 2017: EUR 180 Mio.) verbuchen. Gleichzeitig wurden wesentliche strategische Weichenstellungen vorgenommen, die das zukünftige Wachstum des Unternehmens sichern. Dazu zählt der weitere Ausbau der regionalen Diversifizierung des Portfolios durch den Markteintritt in Spanien sowie die erfolgreiche Positionierung von Encavis auf dem Wachstumsmarkt für langfristige privatwirtschaftliche Stromabnahmeverträge, so genannte Power Purchase Agreements (PPAs). Auf Basis des ...

