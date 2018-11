Die positive Geschäftsentwicklung der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, setzte sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 fort.

In den ersten neun Monaten stiegen die Konzernumsatzerlöse um 18,9 % auf 131,6 Mio. Euro (Vorjahr: 110,6 Mio. Euro), die Gesamtleistung um 22,1 % auf 156,1 Mio. Euro (Vorjahr: 127,9 Mio. Euro). Der Auftragseingang entwickelte sich in Deutschland mit einem Plus von 30,8 % und den adressierten, internationalen Märkten mit einem Plus von 18,3 % weiter lebhaft.

Auch im 3. Quartal hat 2G konsequent am Leitprojekt Lead-to-Lean gearbeitet, um weitere Effizienzschritte zu ermöglichen. Gepaart mit dem gestiegenem Absatz über das Partnerkonzept, ein weiteres der drei Leitprojekte, ergab sich folgendes Bild: Zum 30. September 2018 steigerte 2G das Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 3,5 Mio. Euro auf nunmehr 4,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro). Analog zu den Vorjahren geht der Vorstand auch für das laufende vierte Quartal von hohen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen aus installierten und bis zum 31. Dezember 2018 abgenommenen KWK-Anlagen aus.

Für das Gesamtjahr 2018 konkretisiert der Vorstand daher seine Umsatz-Prognose auf 190 bis 210 Mio. Euro (bisher: 180 bis 210 Mio. Euro) und die Prognose für die EBIT-Marge auf 4,0 % bis 5,5 % (bisher: 3,5 % bis 5,5%).

Zum 30. September 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...