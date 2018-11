Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX: Keine Trendwende in Sicht - Chartanalyse Ausgehend von der Kurshürde bei 11.726 Punkten brach der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in einer weiteren steilen Verkaufswelle im Oktober an die zentrale Unterstützung bei 11.150 Punkten ein, startete jedoch bei 11.051 Punkten eine dynamische Erholung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...