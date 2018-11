Zurich (ots) -



Um Schweizer und Schweizerinnen einfachsten Zugang zu mehr

Sicherheit zu verschaffen, geht die Schweizer Firma Smartwatcher

Technologies neue Wege. Wer sich für eine topmoderne Notruf-Uhr mit

integrierter Telefonkonferenz-Funktion und mit genauester

Geo-Positionierung interessiert, kann sich diese zu Hause vom

Postboten vorführen und installieren lassen.



Damit ältere Menschen möglichst lange zu Hause wohnen können,

müssen sie sich sicher fühlen. Mit der Entwicklung und Herstellung

ihrer speziell auf Seniorinnen und Senioren ausgerichteten

Notruf-Uhren nach neuester Technologie trägt Smartwatcher diesem

Bedürfnis Rechnung. Kundenreaktionen zeigen aber, dass es für einige

Kunden umständlich oder nicht möglich ist, ein Geschäft zu besuchen

um sich dort beraten zu lassen. Ein Pilotprojekt mit der Post

reduziert diese Hürden und sichert zudem eine persönliche Beratung

durch speziell ausgebildete Postbotinnen und Postboten.



Möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen



Postbotinnen und -boten bringen die Notruf-Uhren nicht nur nach

Hause, sondern übernehmen auch die Beratung, die Installation und den

Test-Alarm. Die neue Dienstleistung wird derzeit als Pilotprojekt in

Zürich und Umgebung getestet. Ziel ist es, älteren Menschen den

Zugang zu persönlicher Sicherheit zu erleichtern. Sie sollen

möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben können, ohne dafür

auf Familienangehörige oder Freunde und Bekannte angewiesen zu sein.



Professionelle Notrufzentrale oder Einbindung von Familie und

Freunden



Die Notruf-Uhr funktioniert ganz einfach. Durch Drücken des

Alarmknopfs entsteht eine mobile Gesprächsverbindung mit einer

professionellen Notrufzentrale. Statt einer Notrufzentrale können

aber auch Freunde und Familienmitglieder in eine Konferenzschaltung

eingebunden werden. Auf diese Weise lässt sich schnell Hilfe

organisieren. Neben der Gesprächsverbindung liefert die Notruf-Uhr

zudem jederzeit eine genaue Ortung der Personen, die den Alarm

ausgelöst hat. Die Geo-Positionierung funktioniert auch in Gebäuden.

Das macht die Notruf-Uhr von Smartwatcher auch zu einem hilfreichen

Gerät für die steigende Zahl demenzkranker Menschen in unserer

Gesellschaft.



Erik Stricker, Mitbegründer und CEO von Smartwatcher Technologies

sagt: «Obwohl wir unsere Uhren in fast 200 Detailhandelsgeschäften

der Schweiz anbieten, gibt es insbesondere unter älteren Menschen

viele, für die es nicht möglich ist, einen Laden zu besuchen. Für sie

ist es grossartig, einen Besuch vom Postboten zu Hause anzufordern

und unsere Notruf-Uhren vorführen und installieren zu lassen. Während

Postdienste in zahlreichen Ländern reduziert werden, zeigt die

Schweizerische Post den Weg zu intelligenten Lösungen, die auch in

einer Zukunft mit weniger Briefversand, gut funktionierende lokale

Dienstleistungen gewährleistet. Das finde ich bemerkenswert und

äusserst innovativ.»



Interessierte Kunden können unter folgender Website einen Besuch

vom lokalen Postboten direkt bei sich zu Hause anfordern:

zuhause.smartwatcher.com



Smartwatcher Technologies AG: Smartwatcher wurde 2015 in Zürich

gegründet und hat seinen Hauptsitz im Technopark Zürich. 2016

entwickelte das Unternehmen eine erste Sicherheits-App für Apple

Watch. 2017 folgte die Lancierung einer auf eigener Technologie

entwickelten Linie für Notruf-Uhren. Erhältlich sind die Uhren im

eigenen Onlineshop und in fast 200 Verkaufsstellen der Schweiz. Dazu

zählen Uhrenhändler, Fachgeschäfte für Hilfsmittel sowie verschiedene

Apotheken, Verkaufsstellen von Pro Senectute und Filialen des

Hörgeräteakustikers Amplifon. Je nach Service fallen nach dem Kauf

der Uhr Monatsgebühren von 10 bis 25 Franken an. Die Uhren kosten je

nach technischer Ausstattung und Design 279 bis 499 Franken. -

www.smartwatcher.com



Kontakt für Medienanfragen:

Erik Stricker, Mitgründer & CEO Smartwatcher Technologies

+41 76 251 5 151 oder estricker@smartwatcher.com