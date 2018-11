Dies hat den Vorteil, dass kein Wasser als Betriebsmittel, wie bei herkömmlichen Entgasungssystemen, benötigt wird. Damit entfällt die aufwändige Entsorgung des Wassers und dessen Aufbereitung, bevor es in die öffentliche Kanalisation geleitet werden darf. Die Anlagen sind standardmäßig fix und fertig montiert und sofort einsatzbereit. Ein vorgeschalteter Standfilter trennt Grobpartikel und, je nach Einsatzbereich, auch Dämpfe oder Kondensate aus dem Gasstrom, bevor ein Feinfilter auch kleinste Partikel separiert. So ist gewährleistet, dass nur Gase und Dämpfe in die Vakuumpumpe gelangen, die dort nicht auskondensieren oder vercracken. Ein nachgeschalteter Abscheider trennt aus der Abluft Dämpfe, die unter Vakuum nicht auskondensieren. Eine Spülvorrichtung und die Steuerung komplettieren die Anlagen.

