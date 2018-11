26.11.2018 Zugemailt von / gefunden bei: European Lithium (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In Folge der Pressemeldung des 20. Novembers 2018 freut sich European Lithium Limited (ASX: EUR) (FRA: PF8) (VSE: ELI) (NEX: EUR) zu bestätigen, dass der Antrag des Unternehmens auf Zulassung zum in London ansässigen NEX Exchange Growth Market (NEX) erfolgreich war. Der Handel an der NEX wird heute am 26. November 2018 unter dem Tickersymbol EUR beginnen.Lesen Sie im folgenden Link die vollständige ASX Pressemeldung sowie den endgültigen Antrag für die Zulassung zum NEX Exchange Growth Market: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...