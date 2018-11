Zum Wochenstart wagen sich die Anleger wieder zurück an den Aktienmarkt.

Der deutsche Leitindex ist freundlich in die Handelswoche gestartet. Zur Eröffnung notiert das Börsenbarometer ein Prozent höher bei 11.310 Zählern. Bereits am vergangenen Freitag hatte der deutsche Leitindex nach einem durchwachsenen Kursverlauf ein moderates Plus geschafft. Zum Schluss notierte der wichtigste deutsche Aktienindex 0,5 Prozent im Plus bei 11 193 Punkten. In der vorigen Woche hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent verloren, es war der zweite Wochenverlust in Folge.

Ein wichtiges Thema bleibt der Brexit. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben mit der Billigung des Brexit-Vertrags am Sonntag den Weg frei gemacht für den EU-Ausstieg Großbritanniens. Nun fehlt noch die Zustimmung des britischen Parlaments. Dort zeichnet sich aber starker Widerstand ab. "So lange es kein 'Yes' vom Unterhaus gibt, sollte niemand an der Börse vorschnell von einem geordneten Brexit ausgehen", warnte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Leicht erholt haben sich die Ölpreise: Ein Barrel Nordsee-Öl kostet aktuell 59,75 Dollar, ein Plus von 1,6 Prozent seit dem vergangenen Freitag. Ende der vergangenen Woche ist dieser Preis erstmal unter die Marke von 60 Dollar gefallen und lag im Tief bei 58,46 Dollar.

Blick auf die Einzelwerte

