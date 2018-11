Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Barclays: EZB dürfte neuen TLTRO ankündigen

Barclays rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember oder Anfang 2019 ein neues sehr langfristiges Refinanzierungsgeschäft (TLTRO) ankündigen wird. "Ein TLTRO3 wäre für die EZB ein wirksames Instrument, um in einer Zeit zunehmender makroökonomischer Risiken eine Straffung der Kreditbedingungen zu verhindern", heißt es in einem Kommentar der Bank. Die Analysten sind der Meinung, dass der neue Tender strikt an eine Kreditvergabe an die Realwirtschaft gebunden sein sollte.

AfD steigt dank Flüchtlingsdebatte in Umfrage

Die durch Friedrich Merz (CDU) ausgelöste Diskussion um das Asylrecht hat nach den Daten einer neuen Umfrage ausschließlich der AfD genutzt, die im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer gegenüber der Vorwoche um 2 Prozentpunkte zulegt. Union und Linke verlieren hingegen jeweils einen Prozentpunkt auf 27 Prozent und 8 Prozent. Desweiteren kämen die SPD auf 14 Prozent, die FDP auf 9 Prozent und die Grünen auf 23 Prozent.

Konflikt zwischen Russland und Ukraine verschärft sich dramatisch

Mit einem gewaltsamen militärischen Vorfall vor der Halbinsel Krim hat sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine dramatisch verschärft. Die Ukraine warf Russland vor, in der Straße von Kertsch drei seiner Marineschiffe beschossen und aufgebracht zu haben. Dabei seien sechs ukrainische Marinesoldaten verletzt worden. Die Ukraine könnte jetzt das Kriegsrecht ausrufen. Die EU und die Nato zeigten sich besorgt und riefen zur Deeskalation auf.

UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Konflikt zwischen Russland und Ukraine

Der UN-Sicherheitsrat wird sich am Montag mit der Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine befassen. Das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen wird zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen, wie die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, erklärte. Das Treffen soll um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) beginnen. Diplomaten zufolge wurde die Sitzung von Russland und von der Ukraine beantragt.

Demokraten wollen Trumps Geschäftsverbindungen nach Riad und Moskau untersuchen

Die US-Demokraten wollen die finanziellen Beziehungen von Präsident Donald Trump zu Saudi-Arabien und Russland unter die Lupe nehmen. Es müsse der Verdacht geprüft werden, dass die Außenpolitik der US-Regierung gegenüber Riad und Moskau durch Trumps "persönliche finanziellen Interessen" beeinflusst werde, sagte der künftige Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, im TV-Sender CNN.

Behörden: "Camp Fire" in Kalifornien zu 100 Prozent unter Kontrolle

Zweieinhalb Wochen nach seinem Ausbruch ist das "Camp Fire" in Kalifornien zu 100 Prozent unter Kontrolle. Das Feuer im Norden des US-Bundesstaates sei vollständig eingedämmt, teilte die kalifornische Brandschutzbehörde CalFire mit. Das "Camp Fire" gilt als das tödlichste und zerstörerischste Feuer in der Geschichte Kaliforniens, mindestens 87 Menschen kamen dabei ums Leben.

