Bern - Am 3. Dezember 2018 kommt die Blockchain ins «Stade de Suisse»: Finanzminister Ueli Maurer wird die erste Infrachain eröffnen - die einzige Schweizer Blockchain-Konferenz für die öffentliche Verwaltung und Infrastruktur. Im Zentrum steht der Austausch - auch über Grenzen hinweg: Das Fürstentum Liechtenstein etwa wird Learnings aus seinem Blockchain-Gesetz präsentieren. Dazu sind Schweizer Projekte am Start: So etwa eine schon operative Blockchain-Lösung zur Weiterverrechnung von Solarenergie-Kosten in einer Wohnsiedlung (Postfinance/EWB) oder eine High-Tech-Plattform, die schon Anfang 2019 KMU die Handelbarkeit ihrer Aktien auf der Blockchain ermöglichen soll (Swisscom/MME). Mit der Konferenz soll das Interesse an dieser faszinierenden Technologie geweckt werden - auch über die Verwaltung hinaus. Und letztlich auch der Wirtschaftsstandort Schweiz gestärkt werden.

Mit der Lancierung der Infrachain wird eine wichtige Austauschplattform, die sich erstmals an Vertreterinnen und Vertreter von Verwaltung und Infrastrukturbetreibern richtet, geschaffen. Ganz im Sinne der Forderung des abtretenden Wirtschaftsministers Johann Schneider-Ammann, wonach die Schweiz auch im digitalen Zeitalter beste wirtschaftliche Rahmenbedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...