Schaut man sich die aktuell größten Positionen der Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2)(WKN: 854075)-Aktie an, so wird eines deutlich: Warren Buffett setzt sehr stark auf Banken. Dies bestätigt auch der letzte Quartalsbericht, der verstärkte Bankaktienkäufe ausweist. Dabei wurden allein 4 Mrd. US-Dollar für eine neue Position in JP Morgan (WKN: 850628) ausgegeben. Unter den zehn größten Positionen von Berkshire Hathaway befinden sich fünf US-Banken. Dazu kommen noch kleinere Positionen in weitere US-Banken. Aber warum setzt Warren Buffett so stark auf diesen Sektor? Hier sind fünf mögliche Gründe. 1. Die günstige Bewertung Warren Buffett versucht immer gute Unternehmen zu günstigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...