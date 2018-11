Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Medigene AG - von EQUITS GmbH Einstufung von EQUITS GmbH zu Medigene AG Unternehmen: Medigene AG ISIN: DE000A1X3W00 Anlass der Studie: 9-Monatsbericht Empfehlung: Kaufen seit: 20.11.2017 Kursziel: 22,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.11.2017 Analyst: Thomas Schiessle Research-Boutique EQUI.TS GmbH: bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Medigene AG ??" Neuzugang zur Pipeline; Startschwierigkeiten bei MDG1011 adressiert Rekrutierungsverzug bei MDG1011 adressiert ??" Zukauf von ??zTRC 2" passt ??" Operations im Plan Die jüngste Zeit hielt nicht ausschließlich positive Überraschungen ??" wie die Einlizensierung ??zHA-1-spez. TCR" (kurz TCR 2) - parat. Der Fahrplan für das TCR-Führungsprojekt MDG1011 war vorrübergehend in Verzug geraten (deshalb Guidance-Anpassung), weil das ursprüngliche Prüfprotokoll die Patientenrekrutierung einschränkte. Ein angepasstes Prüfprotokoll wurde genehmigt und wird mit doppelt so vielen Studienzentren den eingetretenen Zeitverzug klein halten. An der Validität der Phase I/II Studien mit MDG1011 besteht u.E. kein Zweifel. Erste klinische Hinweise zur Sicherheit werden richtungsweisend sein. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung, denn die strategische und operative Arbeit bei Medigene hat in Summe deutlich Werte geschaffen; gleichzeitig hat die ??zlate cycle"-Einschätzung mit geringerem Risikoappetit am Kapitalmarkt die Peergruppen-Bewertung spürbar abgesenkt. Der Zielkurs sinkt wegen der abgesenkten Peer-Bewertung leicht auf EUR 22,70/Aktie, denn die MDG-Pipelinebewertung wächst um 40 %. Im November konnte ein klinisch validiertes T-Zelltarget (??zHA-1-spez. TCR") lizensiert werden. Mit MDG1011 zusammen sind das die (modellhaften) ??zinhouse"-Hauptwerttreiber, ergänzt um die auf sechs TCR-Projekte ausgeweitete Entwicklungspartnerschaft mit bluebird bio Inc. Mit erweiterten Ressourcen wird das Projektportfolio noch zügiger entwickelt. Die hauseigene TCR-Technologie-Plattform wird durch die Zusammenarbeit mit Structured Immunity, USA ergänzt und die Identifizierung und Charakterisierung von Zielantigene somit beschleunigt. Der jüngst einlizensierte TCR 2 ist bereits klinisch validiert und reduziert somit das Entwicklungsrisiko der Projekt-Pipeline und erhöht ihren Wert. Die EQUI.TS-Schätzung wird ??" indikativ - angepasst: am kurzen Ende fällt (wg. Verschiebung der F&E-Aufwendungen nach 2019), am langen Ende steigt (wg. F&E-Aufwendungen für zusätzliches Projekt TCR 2) der Plan-Fehlbetrag. Die 9M/18 KPI's zeigten insoweit eine erwartungskonforme Entwicklung, als das die Einnahmen im I/O-Kerngeschäft um 38 %; die Kosten um 9 % und der EBITDA-Verlust planmäßig um 5 % zunahmen. Rund 8 % mehr Mitarbeiter wurden gezählt. Der operative Cash-Verbrauch sank auf EUR -5,7 Mio. Rund EUR 76 Mio. liquide Mittel (30.09.18) zur Verfügung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.equits.com/research-reports Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17299.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de. Kontakt für Rückfragen =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

