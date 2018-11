Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Handelswoche mit deutlichen Kursgewinnen begonnen. Von Händlerseite heisst es, der Markt sei hin- und hergerissen zwischen schwächeren US-Vorgaben und einer Zwischenerleichterung über einen geordneten Brexit. Wie es am Markt heisst, sorge die Hoffnung auf starke Konsumausgaben am Black Friday und am heutigen Cyber Monday für etwas Rückenwind.

An diesem Wochenende haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit ihrer Billigung des Brexit-Vertrags den Weg frei gemacht für den EU-Ausstieg Grossbritanniens. Damit sei eine Hürde genommen. Zudem erwägt Italien Änderungen an seinem Staatsbudget für 2019, was ebenfalls Druck von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...