WeChat Mini Games legt Creativity Incentives Program auf, partnert mit Entwicklern für solide Weiterentwicklung der Plattform



WeChat will mit seinem neuen WeChat Mini Games Creativity Incentives Program die Innovation auf der Plattform fördern. Hochkreative Games erhalten das Etikett "Creativity-Certified" und profitieren von besseren Erlösbeteiligungsprogrammen und anfänglichem Nutzerverkehr. Alle Mini Games, die bei Gameplay, Grafik, Musik und Story hohe Kreativität beweisen, können an dem Programm teilnehmen. Mini Games mit dem Etikett "Creativity-Certified" sind für eine bis zu 20 % höhere Erlösbeteiligung berechtigt als andere Mini Games. Darüber hinaus erhalten sie von der Plattform Starthilfe in Form von Nutzerverkehr, damit der Launch erfolgreich verläuft. Die WeChat Mini Games-Plattform legt auch großen Wert auf Funktionsmerkmale, die die Originalität und Interessen der Game-Schöpfer schützen, beispielsweise Meldemechanismen bei Urheberrechtsverletzung und exklusives Management für originäre Urheberrechte. Dieses Umfeld fördert die Innovation und hilft Entwicklern dabei, ihre kreativen Träume in die Tat umzusetzen, damit sie im großen WeChat-Ökosystem florieren können.



Google und Game Closure bieten schnell Mini Games auf WeChat an, beweisen ihre Kreativität, indem sie die soziale Power der Plattform ausnutzen



Zwei WeChat Mini Games, Guess My Sketch von Google AI China und Linsane Hoops von Game Closure, standen bei der WeChat Mini Game Developer Conference in San Francisco am 12. November im Rampenlicht. Diese beiden herausragenden Games zeichneten sich durch bahnbrechende Kreativität und Integration einzigartiger Plattformmerkmale aus, was ihnen einstimmiges Lob von Millionen Nutzern einbrachte. Es ist zu erwarten, dass in Zukunft immer mehr Mini Games die Kreativität von Content und Gameplay herausstellen werden, um Nutzer dauerhaft an sich zu binden.



Mit WeChats Nutzerbasis von über 1 Milliarde ist WeChat Mini Games zum neuen fruchtbaren Boden für Game-Entwickler geworden



Laut Tencents Geschäftsbericht für das 3. Quartal zählt WeChat heute mehr als 1 Milliarde aktive Nutzer pro Monat. Durch kontinuierliche Verbesserung des Funktionsumfangs ist WeChat zu einem modernen Lifestyle geworden und hat eines der größten und buntesten Internet-Ökosysteme der Welt aufgebaut. Die WeChat Mini Games-Plattform ging im Dezember 2017 an den Start und zählt heute 310 Millionen Nutzer. Sie bietet enormes kommerzielles Potenzial und einen fruchtbaren Boden für Game-Entwickler, um ihre speziellen Schöpfungen zu monetisieren.



Mit Unterstützung des enormen Nutzerverkehrs von WeChat hofft die Mini Games-Plattform, in Zukunft mit Entwicklern auf der ganzen Welt zu kooperieren, um ein noch größeres und bunteres Mini Games-Ökosystem zu errichten. Indem der Schwerpunkt auf Kreativität gelegt wird, will WeChat Mini Games innovative Game-Schöpfer gewinnen und sie mit größerem kommerziellem Erfolg auf der Plattform belohnen.



