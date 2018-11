Zwar weniger stark als noch die Woche davor kam es auch während der letzten Handelswoche zu Spreadausweitungen der Risikoprämien an den EUR Non-Financials sowie Financials Credit-Märkten. Darüber hinaus markierte letzte Woche mit EUR 11,8 Mrd. die zweitschwächste Primärmarktaktivität seit August. Rund 60 % der im November begebenen Anleihen verzeichneten Spreadausweitungen seit ihrer Emission. Dementsprechend fiel auch die Emissionstätigkeit von Corporates im Wochenverlauf überschaubar aus. Am Freitag konnte jedoch die französische La Poste mit einer zehnjährigen grünen Anleihe (A/A+) voraussichtlich den Corporate EUR Primärmarkt wieder etwas öffnen. Die EUR 500 Mio. Anleihe wurde bei MS+57 BP gepreist und wies ein Orderbuch von rund EUR 2 Mrd. auf. In einem ...

