BERLIN (Dow Jones)--Der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Elmar Brok (CDU), hat klar gemacht, dass Großbritannien nicht auf eine "zweite Chance" bei den Brexit-Verhandlungen im Falle einer Ablehnung im britischen Parlament hoffen kann. "Am 29. März fällt das Fallbeil", sagte Brok im "Morgenmagazin" der ARD. "Dann sind sie raus nach den Regeln, wenn nicht die Vereinbarung vorher getroffen worden ist." Zwar setzten manche darauf, dass neu verhandelt werden könne, aber das werde nicht mehr gehen. "Sie kriegen in den Verhandlungen keine zweite Chance, dieses annehmen oder nichts". Brok sah für die britische Premierministerin Theresa May größte Schwierigkeiten, die Brexit-Vereinbarung im Parlament durchzubringen. "Das hat mit der Minderheitsregierung zu tun", erklärte der CDU-Politiker.

November 26, 2018 03:29 ET (08:29 GMT)

