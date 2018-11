FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung befürwortet nach den Worten von Finanzstaatssekretär Jörg Kukies im Umgang mit den italienischen Haushaltsplänen eine harte Linie. Kukies sagte bei einer Konferenz in Frankfurt: "Wir drängen darauf, die europäischen Regeln streng einzuhalten." Die Bundesregierung habe klar gemacht, dass sie in Sachen Italien die Positionen der EU-Kommission stütze, die in den Gesprächen mit Italien die Verantwortung trage.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2018 03:33 ET (08:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.