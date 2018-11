Dr. Till Reuter ist seit fast zehn Jahren Kuka Vorstandsvorsitzender. Er trat 2009 in das Unternehmen ein und führte Kuka aus der Wirtschaftskrise. Unter seiner Leitung konnte das Unternehmen seine führende Position im Automobilbereich halten und sich weiter in neuen Märkten positionieren. Gemeinsam mit dem Kuka-Team prägte Reuter die Strategie zu Industrie 4.0, kollaborativen Robotern und Wachstum in China. Reuter erklärt: "Ich bin stolz darauf, die letzten zehn Jahre Teil von Kuka gewesen zu sein und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...