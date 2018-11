Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnung auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit mit Italien sorgt am Montag zur Eröffnung für gute Laune an den europäischen Börsen. Der DAX gewinnt im frühen Handel 1,3 Prozent auf 11.335 Punkte. Der Mailänder MIB-Index steigt um 2,5 Prozent, angeführt von den italienischen Banken. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,4 Prozent an.

Lega-Chef Matteo Salvini habe Signale ausgesandt, dass er bereit zu einer Anpassung der Haushaltsziele 2019 sei. Das treibt die Aktien des Unicredit um 5 Prozent nach oben und Intesa Sanpaolo um 4,5 Prozent.

Dabei profitieren auch die anderen europäischen Banken von der Entspannung, die nun bei den italienischen Anleihen eingesetzt hat. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen fällt kräftig auf 3,22 Prozent von 3,41 Prozent am späten Freitag.

Der Index der europäischen Banken steigt um 2 Prozent. Damit führt er die Gewinnerliste unter den Stoxx-Branchen-Indizes an. Dabei liegen alle Sektoren mehr oder weniger stark im Plus.

Risiko droht vom ifo

Das Risiko dürfte nun vom ifo-Geschäftsklima-Index ausgehen. Sollte er negativ überraschen, steige das Risiko einer weiteren Abwärtswelle an den Aktienmärkten, warnen Händler. Dann sei sogar ein erneuter Test der 11.000er Marke möglich.

"Die Angst vor Wachstumsschwäche nimmt zu", so ein Marktteilnehmer. Am Freitag waren die Inflationserwartungen stark gesunken, mit schwachen Einkaufsmanager-Indizes und einem erneuten starken Rückschlag bei den Ölpreisen.

Keine Impulse kommen von der EU-Zustimmung zum Brexit-Vertrag. Das Pfund bewegt sich kaum, der Euro handelt mit 0,8860 Pfund. Der Markt wartet nun auf die Abstimmung im britischen Unterhaus.

Allianz, Covestro und Lufthansa von Empfehlungen getrieben

Im DAX steigen Covestro und Lufthansa um jeweils 3 Prozent. Goldman Sachs ist nun weniger negativ für Covestro. Das Haus hat die Aktien auf Neutral von Verkaufen angehoben. Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Lufthansa auf die Kaufliste genommen. Allerdings dürfte der Kurs auch weiterhin stark abhängig vom Ölpreis sein. Der Preisrückgang hatte die Aktie zuletzt zum Überflieger in einem insgesamt eher wackligen DAX gemacht.

Allianz gewinnen 2,3 Prozent. Allianz hat nun die Lizenz für eine Tochtergesellschaft in China erhalten, als erster ausländischer Versicherungskonzern überhaupt. Barclays hat die Aktien am Morgen auf Übergewichten von Gleichgewichten erhöht.

Infineon mit Kooperation sehr fest

Infineon baut die Zusammenarbeit mit dem japanischen Denso-Konzern aus. Die Japaner haben sich nun durch eine Beteiligung an den im DAX und TecDAX notierten Halbleiterkonzern gebunden. Laut der Mitteilung hat Denso zur Stärkung der Kooperation Infineon-Aktien für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag erworben. Infineon gewinnen 2,3 Prozent.

== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.179,19 1,34 41,98 -9,25 Stoxx-50 2.924,40 1,15 33,16 -7,98 DAX 11.324,78 1,18 132,09 -12,33 MDAX 23.447,27 1,02 236,61 -10,51 TecDAX 2.565,18 1,12 28,53 1,43 SDAX 10.529,80 1,49 154,35 -11,42 FTSE 7.027,80 1,08 74,94 -9,56 CAC 5.013,61 1,35 66,67 -5,61 Bund-Future 160,73 -0,32 2,91 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.17 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1372 +0,31% 1,1372 1,1341 -5,4% EUR/JPY 128,84 +0,67% 128,84 127,94 -4,8% EUR/CHF 1,1330 +0,24% 1,1330 1,1310 -3,3% EUR/GBP 0,8861 +0,21% 0,8861 0,8855 -0,3% USD/JPY 113,30 +0,35% 113,30 112,83 +0,6% GBP/USD 1,2835 +0,11% 1,2835 1,2807 -5,0% Bitcoin BTC/USD 4.016,61 -1,6% 4.016,61 4.327,14 -70,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,57 -0,59 0,04 Deutschland 10 J. 0,36 0,34 -0,07 USA 2 Jahre 2,82 2,82 0,93 USA 10 Jahre 3,06 3,04 0,65 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,19 50,42 +1,5% 0,77 -11,4% Brent/ICE 59,92 58,80 +1,9% 1,12 -5,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,10 1.223,19 +0,2% +2,91 -5,9% Silber (Spot) 14,38 14,29 +0,7% +0,09 -15,1% Platin (Spot) 847,60 843,50 +0,5% +4,10 -8,8% Kupfer-Future 2,77 2,77 +0,1% +0,00 -17,4% ===

