Der italienische Filmregisseur Bernardo Bertolucci ist tot. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren in Rom, berichten am Montagvormittag mehrere italienische Medien übereinstimmend.

Bertolucci inszenierte zwischen 1962 und 2012 insgesamt 16 Spielfilme. Zu seinen bekanntesten Werken zählen "Der letzte Tango in Paris", "1900" sowie "Der letzte Kaiser". Letzterer wurde bei den Academy Awards 1988 mit neun Oscars ausgezeichnet, wobei Bertolucci in den Kategorien Regie und Drehbuch gewann. Zudem erhielt er je eine Oscarnominierung für "Der große Irrtum" und "Der letzte Tango in Paris".