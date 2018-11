Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mangels markttreibender Faktoren - in den USA gab es zudem feiertagsbedingt einen nur eingeschränkten Handel - war im Rentenbereich eine Seitwärtsentwicklung zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Sowohl die US- als auch die deutsche Zinsstrukturkurve seien im Vergleich zum Vorwochenschluss weitgehend unverändert geblieben. Die Zehnjahresrenditen seien bis zu zwei Basispunkte gefallen. Auf den derzeitigen Stand der Brexit-Verhandlungen habe es mit Blick auf die britischen Gilts keine Reaktion gegeben, die Bonds seien auf der Stelle getreten. Spanische Staatsanleihen seien unverändert geblieben. ...

