Wien (www.anleihencheck.de) - Zahlungen der Danske Bank, welche im Verdacht stehen Geldwäscherichtlinien verletzt zu haben, sollen unter anderem von der Deutsche Bank durchgeführt worden sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese stelle umgehend klar, dass diese als Korrespondenzbank agiert habe und in dieser Rolle keine konkrete Kenntnis der Kunden des größten dänischen Instituts gehabt und auch nicht hätten müssen. Die Überprüfung der Kunden sei laut Deutsche Bank in dieser Konstellation Aufgabe der Danske Bank gewesen. Am Markt habe dies doch deutlich für Nervosität gesorgt. So seien nicht nur die Aktien auf einen neuen Tiefstand gefallen, sondern auch die Anleihen hätten deutlich verloren. Insbesondere die AT1 Anleihen des Institutes hätten vergangene Woche deutliche Abschläge verzeichnen müssen. (News vom 22.11.2018) (26.11.2018/alc/n/a) ...

